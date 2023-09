Tunnel du Mont Blanc Fermeture totale de 9 semaines

Conformément à la décision des États français et italien, qui se sont réunis en Commission Intergouvernementale le jeudi 7 septembre 2023, en accord avec les Préfectures de la Haute-Savoie et de la Région Autonome Vallée d’Aoste qui se sont réunies aujourd’hui mardi 26 septembre, le TMB-GEIE réalisera en 2023 des opérations de maintenance technique, notamment des travaux concernant le remplacement d’éléments de dalle dans la portion centrale du tunnel, ainsi que le remplacement des 76 accélérateurs sur la voûte. Ces opérations nécessitent la fermeture totale de l’ouvrage durant 9 semaines.



Les opérations de maintenance maintenues en 2023



Le changement des accélérateurs avait était déjà planifié et prévu en même temps qu’un chantier-test de rénovation de la voûte du tunnel. Comme déjà annoncé, le chantier-test de rénovation de la voûte a été reporté à 2024.

En plus du remplacement des accélérateurs, cette fermeture sera utilisée pour la réalisation de travaux préparatoires de sciage de dalles en prévision des prochains changements de dalle en 2024. Cette fermeture sera également utilisée pour mener à bien différentes autres opérations de maintenance.

L’exécution de ces projets, qui a demandé la réorganisation totale des activités des entreprises impliquées, nécessitera une fermeture totale de l’ouvrage sur une période de 9 semaines consécutives.



La circulation au Tunnel du Mont Blanc sera donc totalement interrompue à partir du lundi 16 octobre, 8h00, jusqu’au lundi 18 décembre, 22h00.

Le TMB-GEIE s'engage dès à présent à tout mettre en oeuvre pour que le trafic puisse être rétabli avant le 18 décembre, en informant en temps utile les institutions et les usagers d'une éventuelle réouverture anticipée du tunnel.

Le calendrier complet des interruptions totales de la circulation, incluant les fermetures de nuit en semaine, programmées dans les quatre derniers mois de 2023, est disponible sur le site www.tunnelmb.net, ainsi que sur la app TMB Mobility.

La date d’échéance de tous les abonnements (10 ou 20 passages) en cours de validité à la date du début du chantier de rénovation de la voûte du tunnel (16 octobre 2023) sera prolongée de 3 mois. Le prolongement de la date de validité sera effectué de façon automatique. Il ne sera donc pas nécessaire d'envoyer une demande spécifique de prolongement.



La sécurité du Tunnel du Mont Blanc au centre des décisions



Le report d’un an des travaux de rénovation n’aura aucun impact sur la sécurité des usagers empruntant le Tunnel. Cette décision est en effet conforme à la politique de sécurité dans laquelle s’inscrit à tout instant le Tunnel du Mont Blanc, et a été validé par l’Institut Politecnico di Torino qui a mené une mission d’expertise pour les instances de gouvernance du Tunnel.

La rénovation de la voute vise une pérennité à long terme de l’ouvrage et s’inscrit dans le programme permanent de suivi et de contrôle des éléments de génie civil.



Les itinéraires alternatifs au Tunnel du Mont Blanc durant sa fermeture totale de 9 semaines consécutives



La carte des itinéraires alternatifs, proposée en collaboration avec les Préfectures de la Haute-Savoie et de la Région vallée d’Aoste est disponible sur le site www.tunnelmb.net, ainsi que sur la app TMB Mobility.

La carte a été partagée également avec les Préfectures de la Savoie et de la Région Piémont, elles aussi impactées par la fermeture du Tunnel du Mont Blanc.

On estime qu'environ 90% des poids lourds se dirigeront vers le Tunnel du Fréjus, alors que les véhicules légers se répartiront, selon des origines-destinations, entre le Grand-Saint-Bernard, le Fréjus et les cols alpins.