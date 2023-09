Progetto "Alptech" ammesso a finanziamento dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Nella giornata di ieri la Direzione generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione comunale che il progetto “Alptech”, presentato dal Comune di Aosta per partecipare al bando ministeriale finalizzato alla promozione sul territorio nazionale la realizzazione di progetti di ricerca rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi, è stato ammesso a finanziamento.

“Aostae AlpTech, l’innovazione nel cuore delle Alpi” - questo il nome esteso - riunisce come proposta unitaria cinque progetti ideati in co-progettazione dal Comune di Aosta nell’ambito del dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025 che verranno realizzati in partenariato con il Politecnico di Torino e la Fondazione Clément Fillietroz Onlus che gestisce l’Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, oltre a due partner tecnici (Wind Tre e Innova) e a tre aziende valdostane (L’Eubage, Quintetto e RDItaly) più la milanese Kotuko.

La graduatoria elaborata dalla Direzione generale del Ministero ha visto il Comune di Aosta classificarsi in quinta posizione con un punteggio di 79,05 nella classifica primeggiata dal CNR di Genova (con 80,36 punti), seguito da Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli studi di Torino e Università degli studi della Campania “Vanvitelli”, in un ranking di 28 tra Enti locali, Regioni, Atenei e Centri di ricerca in campo nazionale che ha visto sette progetti finanziati, 17 ammessi ma non finanziati e quattro non ammessi.

Il progetto di Ricerca e Sviluppo Alptech riguarda la creazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni e servizi innovativi, processi e modelli di business relativi alle tecnologie emergenti quali la blockchain (BC), l’intelligenza artificiale (IA), la realtà aumentata, virtuale ed immersiva (RA), l’internet of things (IoT) e le tecnologie quantistiche (TQ), integrati all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultraveloci (5G) e/o di nuova generazione (6G). L'obiettivo finale del progetto è di contribuire a favorire l’innovazione nell’industria dell'audiovideo, creative e gaming, consentendo a un pubblico più ampio di accedere a contenuti di alta qualità e di creare le proprie esperienze immersive.

Le cinque realizzazioni contenute in Alptech sono “Augmented Aostae” un progetto di gamification della città che prevede la creazione di una piattaforma digitale che consenta ai partecipanti di guadagnare punti o premi in base alle attività svolte in città, come la visita a specifici luoghi o il completamento di sfide in un determinato quartiere. La gamification sarà integrata in una serie di esperienze, come la scoperta di opere d’arte in luoghi pubblici, la partecipazione a tour storici e culturali, la visita a parchi e giardini pubblici, la scoperta di negozi e ristoranti locali, e così via.

“Open Sound”, articolato in un filone di ricerca etno-musicologica e in una residenza artistica per giovani producers under 35 che comprende la co-creazione artistica con produzione di una performance musicale che metta in dialogo e in relazione sonorità tradizionali e contemporanee. “Wunderkammer Aosta” dedicherà un “landscape film” a uno dei suoi figli più illustri, Innocenzo Manzetti, inventore del telefono. Nel film verranno ripresi i luoghi iconici della città, raccontati dallo stesso Manzetti, teatro di strabilianti intuizioni e verranno messi in scena disegni, documenti d’archivio, animazioni, l’automa e i luoghi dell’Aosta manzettiana.

“Sense the City” prevede sette percorsi urbani multisensoriali che raccontano le diverse anime della città attraverso tecnologie immersive, come la realtà aumentata, la realtà virtuale e la proiezione mapping 3D ma anche le audio-guide. Infine, “Contemporaneo Cammino” prevede performance in cuffia lungo il cammino Balteo, un percorso in 23 tappe che si sviluppa sul fondovalle intersecando castelli, siti di interesse culturale e naturalistico e paesaggi senza tempo.

Il costo totale del progetto sarà di 2,212 milioni di euro, di cui 1,703 finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e 509 mila dai partner (escluso il Comune di Aosta).

Nella giornata odierna la Giunta esaminerà, in vista della sua approvazione, la proposta di Convenzione che dovrà essere sottoscritta con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 5 ottobre.

«Per questa Amministrazione - dichiara il sindaco Gianni Nuti - la notizia dell’ammissione del Comune con la sua proposta progettuale nell’ambito di una graduatoria che ci vede classificati davanti non solo ad altri enti territoriali, ma anche a prestigiosi Atenei e istituti di ricerca, è un motivo di orgoglio e di legittima soddisfazione che conforta, una volta di più, il lavoro svolto dalla macchina comunale in questo scorcio di consiliatura. Le risorse ricavate dalla partecipazione a bandi nazionali ed europei sono davvero importanti, e testimoniano la bontà sia dell’attività propulsiva della Giunta sia la qualità dell’azione amministrativa diretta dalla parte apicale della dirigenza sia ancora il livello elevato raggiunto dall’attività di progettazione che abbiamo messo in campo utilizzando le più svariate formule, dalla coprogettazione al partenariato pubblico-privato».

«Il finanziamento di “Alptech” – commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco – si pone in strettissima continuità con la candidatura di “Aostæ Città plurale”, rientrata tra le 10 città finaliste della Capitale italiana della Cultura 2025, a dimostrazione di quanto il dossier complessivo fosse lungimirante e foriero di occasioni di crescita culturale per il territorio. Quanto abbiamo seminato con le lunghe sessioni di co-progettazione con le realtà attive in campo artistico e culturale in Valle d’Aosta, e non solo, non andrà dunque disperso, così come continuerà a svilupparsi anche attraverso la rete di relazioni che abbiamo intessuto con la Capitale designata, Agrigento, e con le altre città finaliste».