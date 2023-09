Realizzazione tratto pista ciclabile Saint-Marcel

La Struttura regionale competente dell’Assessorato ha provveduto alla consegna dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile classificata di interesse regionale al comune di Saint-Marcel, proprietario del sedime su cui l’opera insiste.

L’iniziativa, avviata con la progettazione commissionata dall”’Unité des Communes” Mont Emilius è stata realizzata dalla Regione con risorse provenienti da Fondi ministeriali del Fondo di Sviluppo e Coesione per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro e prevede un tratto di circa 1,3 Km interamente in sede dedicata e protetta.

”L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel completamento di un percorso ciclabile da realizzare sul fondovalle dell’intera Regione – sottolinea l’Assessore Davide Sapinet, presente alla consegna congiuntamente al Sindaco di Saint-Marcel Andrea Bionaz e al Presidente dell’UDC Mont Emilius Michel Martinet - per il quale sono in corso altre iniziative che verranno poste in essere prossimamente; a breve infatti si prevede l’avvio dei lavori del lotto di completamento della ciclabile di interesse regionale nello stesso comune di Saint-Marcel, mentre nel 2024 saranno avviate analoghe iniziative per i Comuni di Pontey e Chatillon, nonché nella tratta compresa tra i comuni di Sarre ed Aymavilles e in quella tra i comuni di Montjovet e Issogne”.