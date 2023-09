Vernissage de l'exposition "Je suis" dans le cadre du projet "Un nouveau regard sur l'art des Pays francophones"

Demain, vendredi 22 septembre, à 17h, dans la Salle des expositions Finaosta (22, rue Festaz) à Aoste, il y aura l'inauguration de l'exposition "Je suis" réalisée dans le cadre du projet "Un nouveau regard sur l'art des Pays francophones", organisée par l'Alliance française de la Vallée d'Aoste avec le soutien du Conseil de la Vallée et la collaboration de Finaosta.

Le projet est né d'une idée de l'artiste Patrizia Nuvolari qui a travaillé pendant un mois avec les enfants de Malicounda (Sénégal) dans la structure "La maison des enfants", une organisation qui suit les talibés dans leurs besoins primaires. Les talibés sont les enfants confiés à des écoles coraniques, souvent forcés à la mendicité: grandissant sans une famille qui prenne soin d'eux et élevés dans la rue, ils ne sont pas favorisés dans leur développement psychologique et social. "Je suis" veut être l'occasion d'approfondir leur connaissance et à les regarder avec d'autres yeux, en leur offrant des opportunités.

L'exposition présente soixante autoportraits exécutés par ces enfants, colorés à la détrempe sur papier puis collés sur toile, ainsi qu'une dizaine de portraits en pied réalisés par Patrizia Nuvolari avec la technique de l’acrylique sur toile.

«Pour beaucoup d’entre eux - explique Patrizia Nuvolari -, c’était la première fois qu’ils avaient l’expérience de la peinture. Les résultats sont vraiment surprenants, ces portraits communiquent une force expressive pas si différente de celle de nombreux artistes contemporains. Reconnaître le grand potentiel humain de ces enfants, les regarder avec d’autres yeux que ceux de la pitié est le but de cette exposition.»

«Parmi les arts, qui se conjuguent de mille façons dans le monde de la francophonie - ajoute la Présidente de l'Alliance française de la Vallée d'Aoste, Christine Valeton -, nous avons choisi la peinture qui crée un lien idéal entre les enfants du monde entier et qui leur permet de partager une émotion avec leur entourage dans une sphère francophone.»

«Le Conseil de la Vallée - dit le Président Alberto Bertin - est heureux de soutenir ce projet, qui nous emmène au cœur d'un Pays, qui nous sollicite à parler d'un phénomène - celui des talibés - et qui nous fait poser un nouveau regard sur l'expression artistique de l'espace francophone.»

L'exposition sera ouverte jusqu'au 15 octobre 2023, de 10h à 13h et de 16h à 18h, fermé le lundi.