Aosta: nel 2024 meno burocrazia per l'accesso alle ZTL

Nel 2024, ad Aosta, entrerà in funzione un nuovo portale telematico destinato a semplificare la gestione dei permessi per le zone a traffico limitato (ZTL). Questa innovativa piattaforma sarà accessibile ai cittadini tramite Spid (l'identità elettronica) e sostituirà definitivamente le ormai obsolete autorizzazioni cartacee.

L'obiettivo principale di questa iniziativa, come spiegato dall'assessore alla Mobilità, Loris Sartore, è quello di semplificare la vita dei cittadini, consentendo loro di presentare le richieste direttamente online e, allo stesso tempo, di rendere più efficiente la gestione amministrativa delle ZTL.

L'eliminazione delle procedure cartacee rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, riducendo la burocrazia e migliorando l'accessibilità per i cittadini. Inoltre, i pagamenti relativi ai permessi potranno essere effettuati comodamente tramite Pago Pa, rendendo il processo più sicuro e trasparente.La realizzazione di questo portale ha comportato un investimento di 200 mila euro e ha coinciso con l'aggiornamento di alcune telecamere presso i 12 varchi di accesso alle ZTL.

L'opportunità è stata colta anche per apportare alcune modifiche al regolamento delle ZTL.

In particolare, sono state ipotizzate variazioni nella fascia oraria serale di accesso, l'introduzione della gratuità per studi professionali e associazioni con sede nelle ZTL e la definizione di procedure più chiare per le strutture ricettive.Inoltre, le nuove regole richiedono meno documentazione rispetto al possesso di un posto auto privato, semplificando ulteriormente il processo per i cittadini e le attività interessate.

Questo sforzo di modernizzazione non solo semplificherà la vita quotidiana dei residenti, ma contribuirà anche a promuovere la mobilità sostenibile e a migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane interessate.

IN BASSO IL NUOVO PIANO