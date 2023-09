Presentazione programma Concerti Aperitivo di Autunno 2023

Per l’inaugurazione della XXXIV edizione dei Concerti Aperitivo, domenica 1 ottobre alle ore 11.00, organizzati dall’Associazione Il Cantiere della Musica, con il sostegno dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali, della Fondazione CRT e dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, siamo lieti di presentare al pubblico lo spettacolo Tra mito e magia.

Un omaggio ad Ennio Morricone, uno dei musicisti italiani più amati di sempre, la cui arte ha segnato un’epoca intera. Bruno Gambarotta, guiderà l’ascoltatore come in un viaggio, attraverso le opere più suggestive di Morricone raccontando e commentando preziosi aneddoti della vita del compositore.

Ascolteremo famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Sergio Leone (C’era una volta il west, Giù la testa), le magiche atmosfere di Mission, le tinte più moderne di Nuovo Cinema Paradiso, e ascolteremo anche un Morricone che forse non ci aspettavamo, e cioè il Morricone autore di indimenticate brani come “Here’s to you” (cantata da Joan Baez) e “Speranze di Libertà”.

Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, un po’ come tornare indietro di qualche anno quando il cinema (e la sua musica) era ancora magia; il tutto con la garbata ironia di Bruno Gambarotta e l’estro di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

Come di consueto seguirà l’aperitivo; l’ingresso è libero presso l’auditorium della Cittadella dei Giovani di Aosta.

Dando prova di una rara vitalità nel panorama musicale e con il sostegno dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali, della Fondazione CRT e dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e sulla scia dei successi delle passate edizioni, tornano i Concerti Aperitivo di Autunno organizzati dall’Associazione Il Cantiere della Musica.

Otto appuntamenti di musica dal vivo, seguiti dal consueto aperitivo finale, dove gli ascoltatori potranno incontrare e confrontarsi con gli artisti in una cornice più informale. La XXXIV edizione si presenta quindi con due concerti in più rispetto la scorsa edizione ed è contrassegnata da varietà ed eccellenza che si mantiene fedele alle passate stagioni pur dispiegandosi come un “progetto” in evoluzione.

Il cartellone si svolgerà, come di consueto, le domeniche mattino alle ore 11.00 e vede protagonisti diciotto musicisti che esplorano repertori diversi, dagli autori più classici alle rarità.

“Il numero e la qualità dei concerti che abbiamo programmato - ha dichiarato il direttore artistico Giorgio Costa - riassume il grande sforzo che stiamo compiendo per mantenere alta la qualità artistica e tenere accesa una vera e propria fiaccola lungo il sentiero della musica dal vivo”.

Ad inaugurare la rassegna, Domenica 1 ottobre, sarà Tra mito e magia, un omaggio ad Ennio Morricone, uno dei musicisti italiani più amati di sempre la cui arte ha segnato un’epoca intera. Con la garbata ironia che lo contraddistingue Bruno Gambarotta guiderà l’ascoltatore come in un viaggio, attraverso le opere più suggestive del grande compositore raccontando e commentando preziosi aneddoti della sua vita.

La parte musicale sarà affidata all’estro di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

Il 15 ottobre con il concerto Salotto ‘800, il noto violinista turco Cihat ASKIN con Roberto Issoglio al pianoforte, proporranno un avvincente recital da Mozart a Saint-Saens.

Gli artisti seguiranno quindi la tradizione del secolo XIX che prevedeva programmi da eseguirsi sia nell’ambito pubblico che in quello privato delle case e dei salotti borghesi dove il pianoforte ne diventa arredo indispensabile.