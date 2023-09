Arnad: Ai nati del 2023 il Box Bébé

"Oggi abbiamo consegnato le prime Box Bébé ad alcuni nuovi nati nel 2023 del nostro paese. Cosa sono le Box Bébé❓ Una nuova iniziativa dell’Amministrazione Comunale, per dare il benvenuto nella comunità di Arnad ai nati nell'anno in corso. Un box composto da beni di prima necessità per la cura del neonato, un piccolo gesto di supporto ai nuovi genitori". E' orgoglioso Alexander Bertolin, sindaco di Arnad, per la nuova inziativa dell'amministrazione.