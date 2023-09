Convegno di Oculistica 3D al Beauregard di Aosta

L’Azienda USL Valle d’Aosta comunica che il 18 settembre si terrà presso l'Ospedale Beauregard di Aosta un convegno di Oculistica in 3D rivolto agli specialisti sulle nuove tecnologie nel campo della chirurgia degli occhi. La giornata è organizzata dalla Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale di Aosta, diretta dal Dott. Luca Ventre.

L'Ospedale Beauregard è tra i primi centri Italiani ad affrontare tutta la chirurgia oculare in 3D e dal 2021, con l'arrivo del Dott. Ventre, il reparto di Oculistica ha avuto un rilancio, che ha visto l’ingresso di giovani specialisti del settore e l’investimento dell’Ausl per l'acquisizione di strumenti all'avanguardia per la diagnostica e per la chirurgia oculare.

Il convegno verterà proprio sull'innovazione e sulle nuove tecnologie nella chirurgia oculare: con ospiti piemontesi e valdostani si parlerà delle chirurgie della cataratta, della retina, del glaucoma, della cornea e degli annessi oculari affrontate con tecnologia 3D. Verranno commentati gli interventi chirurgici eseguiti il giorno stesso e proiettati in differita durante l’evento.

“Si tratta di un appuntamento che abbiamo fortemente voluto – dice Ventre – per sviluppare pratiche d’eccellenza che stiamo portando avanti come équipe in un’ottica di elevata qualità delle diagnosi e delle cure fornite ai pazienti e di continua crescita professionale”.

La tecnologia 3D permette, tramite una telecamera montata al posto degli oculari del microscopio, di visualizzare in un monitor 55' il campo operatorio e di vedere in modo tridimensionale mediante l'ausilio di occhiali specifici che indossano tutti gli operatori di sala. In questo modo il campo operatorio e le fasi della chirurgia sono visibili ad altissimo ingrandimento da tutti i presenti in sala (come se si trattasse di un intervento di chirurgia maggiore) agevolando la formazione dei giovani chirurghi, migliorando la visualizzazione di strutture microscopiche e coinvolgendo tutta l'equipe operatoria.

“La visualizzazione digitale consente anche di modificare i filtri, la luminosità e il contrasto delle immagini – spiega Ventre - con conseguente minor utilizzo di luce nel campo operatorio e minor danno fototossico”.