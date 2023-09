Initiative "Human library, bibliothèque vivante. Où les gens deviennent des livres. Histoires d'eau"

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que – dans le cadre de l’initiative Plaisirs de culture, jeudi 21 septembre 2023, à partir de 20 h 30, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise l’événement Bibliothèque humaine, bibliothèque vivante. Où les personnes deviennent des livres. Histoires d’eau.

Avec cette initiative, qui en est à sa deuxième édition, la Bibliothèque veut attirer l’attention des citoyens sur l’importance de l’eau pour les êtres humains et, plus en général, pour toutes les formes de vie de la planète.

Le projet Livres vivants, qui s’inspire de la Bibliothèque humaine, conçue au Danemark en 1993, encourage le dialogue par la narration et le récit, afin d’encourager la conversation et la compréhension mutuelle entre des personnes d’âges, de professions, de modes de vie et d’expériences personnelles différents.

Une soirée d’ouverture extraordinaire sera dédiée à cet événement : de 20 h 30 à 22 h 30, en effet, en plus des services habituels, les usagers auront à leur disposition des livres tout à fait insolites. Ce ne sont pas des livres en papier ou même numériques, mais des livres vivants : des personnes qui s’occupent de thèmes liés à l’eau, pour leur travail, pour leurs études ou par passion, qui raconteront leurs expériences à ceux qui voudront les écouter.

De nombreux sujets seront abordés : agriculture, archéologie, littérature, musique, rhabdomancie, alpinisme, rafting et plongée sous-marine ; vous pourrez découvrir le fonctionnement d’une scierie à eau, mais aussi en quoi consiste le rituel du maté ; on parlera de biodiversité, en passant de la Vallée d’Aoste au Pàramo colombien ; vous pourrez écouter l’histoire d’un gardien de barrages, découvrir les traces que l’eau a laissées dans les toponymes valdôtains, ou apprendre l’histoire des anciens moulins et des rus qui caractérisent le paysage agricole de la région.

Pour emprunter les livres vivants, les lecteurs devront se rendre à la bibliothèque et, après avoir consulté le catalogue prévu à cet effet, affiché à l’entrée, ils pourront réserver le livre vivant qu’ils souhaitent écouter ; chaque livre vivant aura un titre, une couverture et un résumé pour permettre aux lecteurs de choisir entre les différents sujets. Une fois la réservation effectuée, le lecteur trouvera le livre vivant choisi qui l’attend et, assis l’un en face de l’autre, narrateur et auditeur commenceront leur rencontre, qui durera environ 15 minutes, dont 10 minutes consacrées à l’histoire et 5 au dialogue ; au cours de la soirée, il sera possible d’emprunter plus d’un livre vivant.

Entre un livre vivant et un autre, il sera également possible de participer à des ateliers de recyclage sur le thème de l’eau, destinés au public, à partir de 14 ans, qui se dérouleront dans le foyer devant la salle de conférence de la bibliothèque.

La section Jeunesse accueillera également des livres vivants qui parleront aux enfants de 4 ans et plus de légendes liées à l’eau, de rus, de la qualité de l’eau, de microorganismes, d’animaux aquatiques, ainsi que de la force et de l’énergie de l’eau. Les petits usagers de la bibliothèque peuvent réserver des livres vivants au guichet de prêt de la section Jeunesse.

Les enfants, à partir de 3 ans, pourront également participer à des ateliers de recyclage et à de petites expérimentations sur le thème de l’eau, qui auront lieu dans la salle destinée aux goûters de la section Jeunesse. Enfin, dans la salle de conférences de la section Adultes et dans le théâtre de la section Jeunesse, les deux vidéos gagnantes du concours Photeau & Videau 2021, organisé par le BIM - Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste - Bassin de la Doire Baltée, seront diffusées en boucle.

Une fanfare du groupe musical « Lo pander » dirigée par Marilena Gallotti, arpentera les rues du centre d’Aoste le 20 septembre, à 17 h 30, à partir de l’Arc d’Auguste, , jusqu’à la place de la République.