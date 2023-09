Aoste et le patron Saint-Grat

C'est un jour de fête pour la ville d'Aoste et le diocèse qui célèbrent aujourd'hui le patron Saint-Grat. Ce matin, une messe a été célébrée dans la cathédrale, présidée par l'évêque Franco Lovignana. Elle a été suivie d'une procession dans les rues de la ville. La croix a ouvert le long cortège des fidèles qui ont précédé le précieux reliquaire contenant les reliques du saint, porté sur les épaules, comme le veut la tradition, par quatre jeunes de Fontainemore.

Outre l'évêque Lovignana et l'évêque émérite Giuseppe Anfossi, la procession, accompagnée par la fanfare d'Aoste, s'est déroulée en présence d'une représentation des curés du diocèse, du vice-président de la Région Luigi Bertschy, du syndic de la ville Gianni Nuti et des autorités civiles et militaires. Depuis la cathédrale, la procession a traversé la rue Monseigneur de Sales, puis a tourné en rue Croix de ville et s'est poursuivie dans la rue Jean-Baptiste de Tillier. Après la bénédiction de la ville devant la chapelle de Saint-Grat, la procession a traversé la place Émile Chanoux et a rejoint la cathédrale en traversant à nouveau la rue de Sales.

Les célébrations de Saint-Grat, qui marquent le début de la nouvelle année pastorale, se sont ouvertes hier avec la présentation de la lettre pastorale et le traditionnel rendez-vous avec la Route des jeunes à l'ermitage de Saint-Grat, à Pila. La journée s'est terminée avec la célébration des vêpres, à 17 heures, à la cathédrale.