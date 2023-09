E' morto don Luciano Danna

Il Santo Rosario per don Luciano sarà recitato venerdì 8 settembre 2023 alle ore 18.00 presso la Cattedrale di Aosta e alle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Champorcher.

La Santa Messa esequiale, presieduta dal Vescovo Franco Lovignana, sarà celebrata sabato 9 settembre 2023 alle ore 10.00 nella Cattedrale di Aosta.

La salma di don Luciano Danna sarà accompagnata nella chiesa parrocchiale di Champorcher dove sarà celebrata una Santa Messa alle ore 15.00, cui seguirà la sepoltura nel Cimitero locale.

Nella serata di ieri, 6 agosto 2023, alla vigilia del cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, presso l’Ospedale Parini dove era ricoverato da oltre due mesi, ha concluso il pellegrinaggio terreno don Luciano Danna. Lo ha reso noto da curia vescovile.

Nato a Champorcher il 25 novembre 1948, don Luciano, dopo un breve periodo in Seminario a Ivrea, ha proseguito gli studi in Seminario ad Aosta e frequentato la scuola teologica dei Canonici del Gran San Bernardo a Martigny e poi la FIST di Torino. Ordinato Sacerdote da Mons. Lari il 7 settembre 1973, iniziò il suo ministero come Assistente presso il Piccolo Seminario (1973-1976).

Dal 1976 al 1980 ha diretto una cascina per il recupero e la riabilitazione di giovani dipendenti dalla droga, esprimendo un carisma di attenzione per le persone che vivono nel disagio e nella povertà che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Nel 1980 viene nominato Parroco di Roisan, ministero che svolge fino al 1995. Nel frattempo è Assistente spirituale dell’AGESCI e Docente presso il Seminario. Nel 1991 viene nominato Cappellano dell’Ospedale regionale, servizio che svolge fino al 2009. Dal 1995 al 2006 è Parroco di Sant’Anselmo in Aosta.

Nel 1999 viene nominato Assistente spirituale del Centro Volontari della Sofferenza e nel 2007 anche Consigliere spirituale del Gruppo Luce del Rinnovamento nello Spirito. Per un anno, dal 15 ottobre 2007, è Collaboratore pastorale della Parrocchia di Courmayeur. Dal 1° novembre 2009 al 1° ottobre 2018 è Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Bosses, Étroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy.

Dopo alcuni anni passati nella Comunità dei Silenziosi Operai della Croce presso il Santuario di Moncrivello (VC), don Luciano era rientrato in diocesi il 6 ottobre 2022 accolto presso il Refuge Père Laurent di Aosta.