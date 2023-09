V'Barry couronné champion du monde au World Dog Show à Genève

Nous tenons à féliciter chaleureusement toute l'équipe de l'élevage pour son travail exceptionnel en faveur de la préservation et de l'excellence de la race, ainsi que pour son dévouement indéfectible envers nos fidèles compagnons à quatre pattes.

L'histoire des chiens Saint-Bernard remonte à des siècles, lorsque ces merveilleuses créatures ont été élevées dans le monastère de Saint-Bernard, situé dans les montagnes suisses. À l'origine, ces chiens étaient utilisés comme secouristes dans les conditions les plus difficiles des Alpes. Leur robustesse, leur intelligence et leur instinct de sauvetage ont sauvé d'innombrables vies au fil des ans.

Aujourd'hui, le Saint-Bernard continue d'incarner la fidélité, la force et le dévouement. "V'Barry du Grand St. Bernard" est l'héritier de cette noble tradition et de ces valeurs. Son triomphe au World Dog Show est une célébration de l'héritage des chiens Saint-Bernard et une reconnaissance bien méritée de leur contribution à la société.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soutenu V'Barry et notre élevage tout au long de ce voyage. Nous sommes impatients de voir comment il continuera à rayonner en tant que champion du monde et ambassadeur de la race. Félicitations à V'Barry et à toute l'équipe pour cette réalisation extraordinaire !"