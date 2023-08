Lunedì 4 settembre chiusura della strada regionale per Valsavarenche

E' stata firmata l’ordinanza per la chiusura al traffico della S.R. n. 23 della Valsavarenche, dal km. 0+000, al km. 0+350 (Viadotto Champrotard) nel comune di Villeneuve, il giorno 4 settembre 2023, dalle ore 8.00, alle ore 12.30 e dalle ore 13.30, alle ore 16.30, per consentire l’esecuzione di prove di carico sul viadotto.

L’intervento rientra nel Piano regionale che l’Assessorato alle Opere pubbliche sta predisponendo su ponti e viadotti su tutto il territorio regionale. Dopo il censimento e l’ispezione di tutte le 327 strutture viarie s’iniziano ora le fasi che porteranno ad un ammodernamento di tutte le strutture.

Per quanto riguarda la viabilità per i lavori sul Champrotard, si evidenzia che il transito dei veicoli provenienti da Aosta e diretti nei comuni di Introd, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges – Rhêmes-Notre-Dame sarà comunque garantito utilizzando la strada comunale “Pierino Chanoux” con direzione scuole di Villeneuve e che il transito dei veicoli provenienti dalle valli di Valsavarenche e di Rhêmes, in direzione Courmayeur, potrà raggiungere la S.S. 26 percorrendo la strada comunale “Pierino Chanoux” con direzione “Piazza Assunzione” di Villeneuve.

Non sono previste limitazioni al transito dei veicoli provenienti da Courmayeur verso la strada regionale n. 23 della Valsavarenche e per i veicoli provenienti dalla strada regionale n. 23 con direzione Aosta