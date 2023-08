NOUVEAUX HORAIRES FERMETURE ROUTE DE LA VALPELLINE

Pour permettre la récupération des débris présents dans les zones touchées par les éboulements de ces dernières semaines, la route régionale de la Valpelline, à partir de demain jusqu'à vendredi inclus, sera partiellement ouverte à la circulation des piétons et des véhicules entre les hameaux de La Rissa, dans la commune d'Oyace, et Les Places, dans la commune de Bionaz, avec quelques tronçons intermédiaires réglementés par une circulation alternée à sens unique. C'est ce qu'a expliqué la présidence de la Région dans un communiqué.



La route sera fermée de 8h à 10h, de 10h30 à 12h, de 13h30 à 15h30 et de 16h à18 h. Elle sera en revanche ouverte de 10h à 10h30, de 12h à 13h30, de 15h30 à 16h et de 18h à 8h le lendemain matin, "sauf en cas de situations liées à des alertes hydrogéologiques pouvant concerner la zone d'intervention". Le passage des véhicules d'urgence sera toujours garanti.(DIRE).