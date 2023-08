Conclusi censimento e ispezioni dei 327 ponti e viadotti sulle strade regionali della Valle d’Aosta

si è conclusa l’attività di ispezione e di censimento per poter procedere alla manutenzione e alla riqualificazione dei ponti sulle strade regionali. Un progetto complesso e ambizioso volto all’incremento della sicurezza per gli utenti e all’ammodernamento delle infrastrutture viarie.

Ad oggi risultano essere stati censiti ed ispezionati tutti i 327 manufatti esistenti sulle strade regionali della Valle d’Aosta. Nel 2023, le ispezioni hanno riguardato 135 ponti e viadotti e sono attualmente in corso le analisi e le valutazioni dei dati raccolti.

In esito alle attività già ultimate, in base alle ispezioni condotte negli anni scorsi su 192 ponti e viadotti, l’Amministrazione ha provveduto, per ordine di priorità, ad avviare una pianificazione dei progetti di realizzazione dei numerosi interventi manutentivi, inserendo le inevitabili limitazioni di transito al traffico stradale, con l’obiettivo che queste siano il più contenute possibile.

A commentare l’inizio dei lavori è l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet: “Abbiamo cercato di programmare le chiusure in orari e giorni che rechino il minor disagio possibile agli utenti e, al tempo stesso, che permettano una miglior operatività dei mezzi e delle professionalità coinvolte. Sono procedure ispettive particolari che prevedono il coinvolgimento di strumentazioni che effettuano misurazioni millimetriche, per cui è necessario procedere ad una chiusura totale in determinati momenti. Queste valutazioni però permetteranno di calibrare al meglio i futuri interventi di manutenzione programmata dei ponti e dei viadotti”.

Nei prossimi mesi saranno quindi previste alcune limitazioni e modifiche relativamente alla viabilità regionale che saranno puntualizzate con apposite ordinanze e con l’esposizione di cartelli informativi nelle zone oggetto di intervento.

Nel dettaglio si segnala che:

Nell’ambito del progetto esecutivo del risanamento del viadotto al km 0+000 della S.R. n. 23 nel comune di Villeneuve si renderà necessaria la chiusura della R. n. 23 della Valsavarenche, in corrispondenza del manufatto, nella giornata del 4 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30- dalle ore 13.30 alle ore 16.30, al fine di provvedere alle attività di indagine ed alla prova di carico funzionale all’attività di progettazione;

Per lo sviluppo della progettazione degli interventi sul ponte posto sulla Dora tra i Comuni di Aosta e Charvensod in località Pont-Suaz, si renderà necessaria la chiusura del ponte, in orario serale/notturno, nelle giornate dell’11 e del 14 settembre (dalle ore 20.00 del 11/09 alle ore 4.00 del 12/09- dalle ore 20.00 del 14/09 alle ore 4.00 del 15/09) al fine di provvedere alle prove di carico funzionali all’attività di progettazione;

Al fine di eseguire le prove di carico per il collaudo statico a conclusione dei lavori di risanamento eseguiti sul viadotto “Acque fredde”, posto lungo la S.R. n. 18 di Pila, nella mattinata dell’11 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 è prevista la chiusura al km 14+000 circa in corrispondenza della frazione Acque Fredde;

A partire dal 21 agosto sono stati ripresi i lavori di rifacimento del ponte al km 8+585 della S.R. 47 di Cogne in loc. Chevril in Comune di Aymavilles ed è, pertanto, stato nuovamente istituito, fino a dicembre, il senso unico alternato gestito da impianto semaforico;

A partire dal 28 agosto saranno avviati i lavori di risanamento del ponte sulla Dora Baltea posto al km 6+700 della S.R. n. 10 di Pontey in Comune di Pontey e nel mese di ottobre è prevista la chiusura dal ponte al fine dell’esecuzione del ripristino della “campata centrale”; questo primo intervento sarà completato entro l’inverno al fine di ripristinare la viabilità sul manufatto entro dicembre;

A partire dal 28 agosto è prevista per 5 giorni la chiusura della strada regionale che da Châtillon conduce a Pontey nei pressi del bivio per la località Ussel; i lavori sono funzionali anche all’intervento sul ponte sulla Dora in Comune di Pontey sopra citato.

Si informa, infine, che avranno avvio, nell’autunno 2023 i lavori seguenti:

Risanamento del ponte sulla Dora Baltea posto al km 0+028 della R. n. 15 di Brissogne nei Comuni di Quart e Brissogne, la cui durata complessiva è prevista in circa 330 giorni naturali e consecutivi; l’effettiva chiusura del ponte per l’esecuzione dei lavori è prevista presumibilmente a partire dal mese di marzo 2024 per una durata di circa 6 mesi;

Risanamento del ponte posto al km 3+170 della R. n. 46 della Valtournenche e di quello posto al km 25+200 della S.R. n. 44 della Valle del Lys che comporterà l’istituzione di un senso unico alternato;