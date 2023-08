Au Festival Etétrad, le SAVT dévoile une vidéo en faveur de la diversité culturelle et linguistique pour une Europe des Peuples

Le vendredi 18 août dernier, lors de la 25ème édition du Festival ététrad, Festival International des Nouvelles Musiques Trad en Vallée d’Aoste, le SAVT a présenté une vidéo dédiée à la plateforme des syndicats des nations sans État.

La vidéo dépeint l’histoire et les objectifs du projet lancé en 2004 à travers les témoignages de certains syndicats membres de cette plateforme, tels que LAB des Pays Basques, La Intersindical de Catalogne, STC de Corse, et CSS de Sardaigne.

Soutenir le festival ététrad correspond aux objectifs établis dans les statuts du SAVT, qui visent non seulement à valoriser et promouvoir la culture, l’histoire et les traditions de la Vallée d’Aoste, mais également à créer et maintenir des relations avec les organisations syndicales italiennes et européennes, notamment celles représentant les communautés ethniques minoritaires, dans le but d’échanger des expériences et d’entreprendre des actions communes.

“Le SAVT croit et œuvre depuis toujours pour la création d’une Europe des Peuples basée sur un modèle fédéraliste, où la démocratie, la paix et la justice sont des valeurs fondamentales. Un espace idéal pour traiter les grands enjeux liés au monde du travail, au social et à l’environnement”, a souligné le secrétaire du SAVT, Claudio Albertinelli.

“Là où les langues, les cultures et les traditions sont sources de fierté et de force, contre l’uniformisation d’un système globalisé. Nos singularités, en tant que peuples minoritaires, enrichissent toute l’humanité”.

Dans cette optique, le SAVT a accueilli avec espoir la nouvelle récente selon laquelle “Le gouvernement du premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a demandé, jeudi 17 août, que le basque, le catalan et le galicien, trois langues officielles dans certaines régions du pays, soient reconnus comme langues officielles au sein des institutions européennes. Un tel statut accorderait aux citoyens de l’Union européenne (UE) le droit d’accéder à tous les documents et administrations dans ces trois langues et la présence d’interprètes et de traducteurs spécifiques dans les institutions communautaires” -Le Monde.

Cette initiative pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance d’autres langues, comme le Corse. Animé par cet esprit, le SAVT soutient activement les organisations syndicales représentant les minorités ethniques, les nations sans État et les communautés linguistiques. Renforçant ainsi leur engagement envers une Europe plus inclusive et respectueuse de la diversité de tous ses peuples et travailleurs.