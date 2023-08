Aosta: Un progetto perché gli anziani siano meno soli

Il progetto "A casa con gli anziani" redatto dalla cooperativa sociale Mont Fallère e approvato dalla giunta comunale di Aosta si inserisce nell'ambito dei "Progetti di Inclusione Attiva" (PIA), che fanno parte del programma regionale annuale degli interventi di politica del lavoro. L'obiettivo di tali progetti è sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro di persone che sono a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

L'Amministrazione comunale di Aosta ha già avviato il progetto "AAA Accompagnamento Anziani Aosta" nel quadro dei PIA 2022. Questo progetto coinvolge quattro donne nell'assistenza domiciliare e di prossimità nei confronti degli anziani. I risultati di questo progetto sono stati positivi, con un coinvolgimento significativo delle donne coinvolte e la prospettiva di future opportunità lavorative.

Date le opportunità offerte dall'Assessorato regionale per lo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro di finanziare nuovamente i PIA Sperimentali per l'anno 2023, la Giunta comunale ha approvato il progetto "A casa con gli anziani" proposto dalla cooperativa sociale Mont Fallère. Questa cooperativa agirà come soggetto attuatore del progetto. Si prevede che il progetto non si limiterà a ripetere le attività già sperimentate, ma si espanderà includendo nuovi servizi con l'obiettivo di suscitare interesse nelle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, incoraggiandole a partecipare a corsi di formazione che creino opportunità occupazionali.

Il costo totale del progetto è di circa 69.000 euro, di cui 57.000 saranno finanziati dal Dipartimento regionale Politiche del Lavoro e della Formazione e poco meno di 12.000 saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

In questo modo, la Giunta Nuti, si mira a investire risorse per favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone vulnerabili e allo stesso tempo a promuovere la formazione e l'occupazione nel contesto locale.