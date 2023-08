Formation de premier niveau aux métiers de la communication multimédia

L’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste, le Centre Abbé Trèves et la Fondation Chanoux organisent un cours de formation de base aux métiers de la communication multimédia.

Ce cours de formation est ouvert à tous les résidents en Vallée d’Aoste d’âge compris entre 18 et 29 ans et a pour objectif de fournir des éléments théoriques et pratiques afin de développer les collaborations au sein du bulletin Le Forum Francophone et d’autres contributions futures.

La formation fournira une approche à la communication écrite avec l’élaboration d’articles, la réalisation d’un reportage audiovisuel et la création d’un podcast audio sur des thématiques concernant l’actualité de la Vallée d’Aoste.

La formation se déroulera en présence à Aoste sur 10/12 jours entre septembre et décembre 2023.

Toutes les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature (CV et lettre de motivation en français) à l’adresse : info@upfvda.org au plus tard jeudi 31 août 2023 .

Ce projet est coordonné par l’UPF Vallée d’Aoste, le Centre Abbé Trèves et la Fondation Chanoux et soutenu et financé par l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste.

La formation est gratuite et les participants sélectionnés recevront une bourse de motivation.

L’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste, il Centre Abbé Trèves e la Fondation Chanoux organizzano un corso di formazione di primo livello in comunicazione multimediale

Questo corso di formazione è aperto a tutti i residenti in Valle d'Aosta di età compresa tra i 18 e i 29 anni e si propone di fornire elementi teorici e pratici per sviluppare collaborazioni all'interno del bolletino Le Forum Francophone e altri contributi in futuro.

La formazione fornirà un primo approccio alla comunicazione scritta con l'elaborazione di articoli, la realizzazione di un reportage audiovisivo e di un podcast audio su temi riguardanti l'attualità valdostana.

La formazione si svolgerà in presenza ad Aosta in 10/12 giorni tra settembre e dicembre 2023.

Tutte le persone interessate possono inviare la propria candidatura (CV e una lettera di motivazione in francese) all'indirizzo: info@upfvda.org entro e non oltre giovedì 31 agosto 2023 .

Questo progetto è coordinato dall'UPF Vallée d'Aoste, dal Centre Abbé Trèves e dalla Fondation Chanoux e sostenuto e finanziato dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La formazione è gratuita e i partecipanti selezionati riceveranno una borsa di studio.