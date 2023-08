Buon Ferragosto

L'origine del Ferragosto risale all'antica Roma, quando l'Imperatore Augusto istituì un periodo di riposo e festeggiamenti a metà di agosto, in origine chiamato "Feriae Augusti"

Il 15 agosto, Ferragosto, è una giornata di grande importanza in molte culture, soprattutto in Italia e in alcune altre nazioni di tradizione cristiana. Questa data è celebrata principalmente per l'Assunzione di Maria, l'evento in cui la Vergine Maria è stata assunta in cielo con anima e corpo dopo la sua morte terrena. La festa non è solo di carattere religioso, ma è anche un'occasione per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, godendo delle tradizioni estive e delle attività all'aperto.

L'origine del Ferragosto risale all'antica Roma, quando l'Imperatore Augusto istituì un periodo di riposo e festeggiamenti a metà di agosto, in origine chiamato "Feriae Augusti". Durante questo periodo, le attività commerciali e lavorative erano sospese e le persone partecipavano a feste, giochi e celebrazioni in onore dell'Imperatore e per ringraziare gli dèi per i raccolti estivi.

Con la diffusione del cristianesimo, la festa pagana fu cristianizzata e dedicata all'Assunzione di Maria. Secondo la tradizione cattolica, Maria, madre di Gesù, dopo la sua morte, fu assunta in cielo sia con il suo corpo che con la sua anima. Questo evento simbolizza la dignità speciale di Maria e la sua partecipazione alla gloria celeste.

Le celebrazioni del 15 agosto includono processioni religiose, messe speciali e momenti di preghiera. Molte comunità organizzano processioni in cui un'immagine o una statua di Maria viene portata per le strade, spesso accompagnata da musica e canti. Le chiese e i luoghi di pellegrinaggio sono particolarmente affollati in questa giornata. Ad Aosta la cerimonia Più importante si svolge nella Cattedrale del Capoluogo: Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria – patrona della Cattedrale di Aosta

Lunedì 14 agosto h 18.00 Eucaristia della vigilia;

Martedì 15 agosto

h 7.30 Eucaristia

h 10.30 Solenne pontificale presieduto da Mons. Vescovo e animato dalla Cappella Musicale

h 17.00 Vespri solenni presieduti da Mons. Vescovo

h 18.00 Eucaristia vespertina

Per festeggiare la Madonna, la piccola Comunità di Gressoney-La-Trinitè si riunisce nella piazza della chiesa per partecipare con devozione, al termine della Santa Messa, alla suggetiva processione con fiaccole per le vie del centro storico; per l’occasione alcune donne indossando il bel costume di Gressoney. L’onore di portare la statua della Santa aspetta alle Guide Alpine che nello stesso giorno festeggiano la loro attività di montagna. Al termine della Processione il Parroco impartisce a tutti i presenti la benedizione dell’Assunta.

A Cogne si svolgerà la fiaccolata dalla Chiesa Parrocchiale, alla Croce del Prato di S. Orso, alla piazza del Municipio e rientro in Chiesa, a cura del reverendo Parroco Don Corrado Bagnod.

Per l’occasione della loro festa, saranno le Guide Alpine a scortare la Statua della Madonna lungo il percorso.

Martedì 15 agosto, come da tradizione, si terrà a Valgrisenche una giornata di festa in onore delle guide alpine e del mestiere che svolgono in montagna. La Proloco di Valgrisenche da sempre partecipa a questa usanza con una manifestazione per celebrare i componenti della Società Guide Alpine del paese accompagnati dalle guide alpine di Cogne. Si comincia alle ore 10.00 con la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale, per proseguire poi con la benedizione delle attrezzature utilizzate dalle guide e un momento conviviale di animazione e aperitivo.

Le tradizioni secolari legate al Ferragosto sono spesso caratterizzate da attività all'aperto, pic-nic, gite in campagna o al mare e fuochi d'artificio. In Italia, è comune che le persone si riuniscano con parenti e amici per condividere pasti all'aperto e godersi il clima estivo. Molte persone prendono ferie in questa settimana, rendendo agosto un mese di relax e svago.

Un aneddoto interessante legato al Ferragosto riguarda la tradizione dei "cetrioli di Ferragosto". Questo detto deriva dal fatto che in passato, l'agricoltura e la produzione alimentare erano in pausa durante il periodo di Ferragosto, poiché le persone erano concentrate sulle celebrazioni e sul riposo. Inoltre, l'estate era un momento di raccolta e conservazione dei cibi, tra cui i cetrioli. I cetrioli raccolti in agosto venivano sottoposti a conservazione sotto sale o aceto, e il detto riflette l'idea che durante il Ferragosto si potevano gustare solo cibi conservati, come i cetrioli.

Il 15 agosto è una data che unisce elementi religiosi e tradizioni popolari. È un giorno di festa e di riflessione, un momento in cui le persone si riuniscono per celebrare la fede, la famiglia e l'estate. Le origini antiche e le tradizioni moderne si intrecciano, creando un'atmosfera di gioia e condivisione in molte parti del mondo.

Buon Ferragosto