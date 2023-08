Ad Oyace evacuazione di massa per frana

La sera del 14 agosto 2023, la tranquilla Oyace è stata improvvisamente colpita da un dramma naturale che ha portato alla evacuazione di circa 300 persone. Due frane devastanti hanno colpito il comune, creando una situazione di emergenza.

Il personale del Comando dei Vigili del Fuoco è entrato immediatamente in azione per escludere la presenza di persone coinvolte nelle frane, ma la situazione si è rapidamente complicata.

A causa delle frane, la strada che collega Oyace ad altre località è stata interrotta, lasciando il comune completamente isolato. Questa situazione ha reso difficile l'accesso sia per le squadre di soccorso che per gli abitanti che si trovavano sul posto.

Nel frattempo, una fitta pioggia ha ulteriormente peggiorato la situazione, rendendo le operazioni di soccorso ancora più complesse e pericolose.

Il dramma si è intensificato quando è emerso che circa 300 persone si erano radunate a Oyace per un evento. La Protezione Civile ha immediatamente cercato di trovare soluzioni di ripareo di emergenza per queste persone, alla luce della chiusura delle strade e dell'isolamento del comune.

Alla fine, la chiesa e la scuola di Oyace sono state utilizzate come rifugi temporanei per accogliere queste 300 persone evacuate. Questi luoghi hanno offerto un riparo sicuro e un minimo di conforto in una situazione così difficile e spaventosa.

Nel frattempo, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco si è anche diretto verso il Comune di Valtournenche, dove una frana simile - nei pressi della frazione Singlin - aveva creato un'altra emergenza.

Anche qui, la presenza di persone coinvolte è stata verificata e la strada per Valtournenche è stata chiusa a causa della frana. Le squadre di soccorso, compresi il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, i Carabinieri e la Protezione Civile, hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza della popolazione e gestire questa situazione critica.

Una famiglia composta da due persone e un animale domestico è stata evacuata da Oyace e temporaneamente alloggiata a Valpelline, cercando un luogo sicuro lontano dalle frane e dalla pioggia incessante.

L'evento mette in evidenza l'importanza dell'intervento tempestivo e coordinato delle squadre di soccorso e della Protezione Civile in situazioni di emergenza naturale. La solidarietà della comunità e il supporto fornito dalla chiesa e dalla scuola di Oyace sono esempi di come le persone possano unirsi in momenti difficili per affrontare le avversità e fornire aiuto agli evacuati.