Tracce d’agosto: ad Aosta quattro appuntamenti con l’archeologia

Nel suggestivo contesto di Aosta, incastonata tra le maestose montagne delle Alpi, si dipana un'appassionante rassegna culturale con il nome evocativo di "La Clé de l'Été", un evento che si pone come un ponte tra il passato e il presente, grazie alla preziosa collaborazione della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali. Questa straordinaria rassegna è orchestrata con maestria dall'associazione culturale locale "La Clé sur la Porte", che ha saputo creare un'esperienza coinvolgente e istruttiva per cittadini e visitatori.

Gli antichi e misteriosi reperti archeologici, custodi di storie e segreti sepolti nel tempo, tornano alla luce grazie agli appuntamenti accuratamente progettati. Il palcoscenico di tali incontri è la città stessa, che con i suoi vicoli medievali e i suoi resti romani diviene il teatro ideale per immergersi in un viaggio nel passato. La Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, autorevole istituzione dedicata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, apporta il suo prezioso contributo assicurando la veridicità e l'accuratezza delle informazioni trasmesse.

I partecipanti agli eventi avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica: ascoltare esperti archeologi e storici dell'arte raccontare i segreti celati dietro ciascun reperto, svelando la vita quotidiana dei nostri antenati e la profonda connessione tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. Gli appuntamenti spazieranno dalle visite guidate ai siti archeologici più rinomati, come le antiche terme romane e i resti delle mura medievali, a conferenze che esplorano temi specifici legati all'archeologia locale.

Nell'atmosfera calda e rilassante dell'estate, "La Clé de l'Été" diviene un'opportunità per scoprire e apprezzare la ricchezza culturale di Aosta in modo coinvolgente e interattivo. Le strade si trasformano in corridoi del tempo, in cui il passato si fonde con il presente e offre una prospettiva unica sulla storia dell'umanità.

L'associazione culturale "La Clé sur la Porte" merita plauso per il suo impegno nel rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti, riuscendo a trasformare un semplice evento in una straordinaria opportunità di apprendimento e scoperta. L'entusiasmo dei partecipanti e la profonda connessione con il patrimonio archeologico dimostrano quanto eventi come questi possano accendere la curiosità e la passione per la storia, creando un legame indelebile tra le generazioni e il proprio passato.

Dal 21 al 30 agosto saranno quattro gli appuntamenti con l’archeologia che affronteranno e approfondiranno il tema-chiave delle tracce, protagonista dell’edizione 2023.

Lunedì 21 agosto alle ore 18 presso la Sala Expo della Cittadella dei Giovani di Aosta, la dott.ssa Alessandra Armirotti, funzionaria archeologa della Struttura Patrimonio archeologico e Restauro beni monumentali della Soprintendenza, insieme al dott. Marco Avanzini, geologo del Museo delle Scienze di Trento, terranno una conferenza dal titolo "La traccia archeologica", dedicata al tema delle tracce archeologiche alla luce delle recenti scoperte aostane.

Mercoledì 23 agosto sempre alle ore 18, il ritrovo sarà in piazza Arco d'Augusto per un’inedita visita guidata alla scoperta delle tracce romane dalla Via Appia alla strada romana delle Gallie dal titolo "Ad Itinera - Sulle tracce della storia". Un approfondimento dedicato al sistema viario di epoca romana e alla mostra fotografica "La Via Appia" di Andrea Frazzetta, esposta all'Arco d'Augusto.

Posti limitati; prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3791188271, o scrivendo all’indirizzo info@laclesurlaporte.it

Sabato 26 agosto alle ore 11, l’appuntamento sarà ancora in piazza Arco d'Augusto per lavorare sui "Tracciàti": un laboratorio didattico che accompagnerà bambine e bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni alla scoperta delle strade romane. Un'occasione imperdibile per costruire una piccola strada romana … in scatola!

Posti limitati; prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3791188271, o scrivendo all’indirizzo info@laclesurlaporte.it

Infine, mercoledì 30 agosto alle ore 18:00, la Sala Expo della Cittadella dei Giovani di Aosta ospiterà

"La Via Appia, tracce ritrovate": presentazione del progetto con il fotografo Andrea Frazzetta in un dialogo con Stella Vittoria Bertarione, archeologa e presidente della S.Va.P.A., Società Valdostana di Preistoria e Archeologia.