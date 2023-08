6/me CJV: éducation et démocratie numérique au centre des travaux

Le sixième Conseil des Jeunes a battu deux records: l'édition la plus participée depuis sa création et le rejet pour la première fois d'un projet de loi de la part des Conseillers de la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation des travaux parlementaires.

C'est le bilan de l'édition 2023 du CJV, présidé par Pietro Laurent Signò, qui a réuni pendant la semaine du 31 juillet au 4 août, 32 participants, dont 25 se sont glissés dans la peau de Conseiller, 2 d'Assesseur et 5 ont joué le rôle de journaliste.

Deux les thèmes en discussion: le système de l'éducation sur lequel l'Assesseur à la formation Patrick Raso a proposé un texte de loi qui, après un débat long et animé en Commission, a été complètement bouleversé et n'a pas été approuvé en session plénière; la démocratie numérique et la cyber-sécurité autour desquels l'Assesseure Giulia Pession a présenté un projet de loi qui, à la suite de quelques amendements, a été approuvé par le CJV.

Autre nouveauté de cette édition, c'était l'équipe de presse formée par cinq filles - Sara Maietti, Elena Del Col, Giulia Percali, Alice Sciulli, Rebecca Celli - qui a raconté dans le journal quotidien "L'écho valcéjinien" les débats de la simulation en dévoilant aussi les coulisses des travaux et les détails les plus marquants de la semaine.

Cette année aussi, le CJV a eu une allure internationale grâce à la présence de six délégués étrangers: Thomas Ravanelli, Marcelline Lejeune et Aurelién Pisani du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Attou Mamat et Laurianne Martin du Parlement Jeunesse du Québec; Mélina Rion de la Suisse.

Les apprentis Conseillers valdôtains étaient: Pietro Laurent Signò (Président de simulation); Riccardo Rossi (Secrétaire général); Bin Lin (Secrétaire de simulation); Giulia Calisti (Présidente de Commission), Patrick Raso et Giulia Pession (Assesseurs); Sophie Planaz (Présidente de Commission); Maria Camilla Gattoni et Andrea Mosca (Secrétaires de Commission); Samuele Cavana et Francesco Palumbo (Chefs de groupe); Chiara Battisti, Amélie Borroz, Leonardo Imbimbo Roullet, Anduela Lleshi, Niccolò Maschio, Nicolò Carlo Munier, Ilaria Nicosia, Luca Paris, Antonio Pepe, Erika Zappavigna (Conseillers).

«Une édition très intéressante - a dit le Président du CJV, Pietro Laurent Signò - qui s'est distinguée par un débat très énergique, surtout autour de l'éducation, ce qui démontre que la richesse d'une démocratie passe par la diversité d'opinions et le pluralisme d'idées. La simulation nous a appris que le CJV n'est pas un tremplin politique mais qu'il représente un creuset d'idées dont l'objectif est celui de promouvoir une citoyenneté active et un engagement civique dans la vie de tous les jours.»

En conclusion du CJV, les apprentis Conseillers ont présenté leur travail au Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et aux Conseillers régionaux Erika Guichardaz, Paolo Cretier, Erik Lavy et Augusto Rollandin.

Le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, en reprenant les clés de la Salle de l'Assemblée, a donné rendez-vous à la prochaine année: «Le CJV a réussi parce que les jeunes ont créé un climat de concertation et de mélange, en profitant de cette occasion pour apprendre à gérer les différences et des différends, en utilisant la langue française et en valorisant ainsi notre francophonie, mais aussi en profitant de cette aventure du point de vue humain pour créer de nouvelles amitiés.»