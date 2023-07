Charvensod: Dalla variazione di bilancio un contributo straordinario alla Proloco

L'assemblea comunale ha approvatp la terza variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Le spese principali riguardano 4.000 euro per la manutenzione della viabilità rurale, come spiegato dall’assessore all’ambiente, agricoltura e territorio Patrick Ronzani, 3.500 euro di contributo straordinario alla Pro Loco annunciati dal vicesindaco Laurent Chuc e, come illustrato dall’assessore alle manutenzioni, decoro e cittadinanza attiva Luca Jacquemod, per incrementare di 15.000 euro il capitolo manutenzioni – anche per soddisfare le segnalazioni arrivate tramite il progetto “Il mio paese è (il) più bello” – ed ulteriori 60.000 euro per la riasfaltatura di alcune strade ed altri interventi legati alla viabilità.

Il sesto punto all’ordine del giorno era l’approvazione dell’assestamento generale del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, che l’organo consiliare è tenuto a fare entro il 31 luglio, e che risulta in ordine e in equilibrio.

È stato poi approvato lo schema di convenzione tra l'ente di governo dell'ambito (EGA) del servizio idrico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e il Comune di Charvensod concernente il piano degli interventi urgenti nel settore acquedottistico per far fronte a criticità di rifornimento idropotabile.