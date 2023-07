Il Consiglio comunale di Châtillon si è riunito, martedì 25 luglio 2023, e si è aperto con l’annuncio, da parte del presidente Claudio Obert, che sono stati raccolti 2.350 euro per la popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna.

Sono stati approvati i verbali della seduta precedente.

Approvata la modifica delle schede che compongono la convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per l’esercizio associato di funzioni comunali per il 2023. Il sindaco Camillo Dujany ha spiegato che vi è stato un rincaro sul conferimento dei fanghi di depurazione, che devono essere smaltiti fuori Valle. Per il Comune di Châtillon, ciò genera un aggravio di 835 euro. La gestione dei rifiuti ha subito una riduzione avvenuta in due tempi diversi, a seguito di rilevazioni sul quantitativo in ottobre 2022 (-50876 euro) e aprile 2023 (+6.564 euro). Dunque si arriva a un risparmio dio 44.312 euro circa. Un maggior costo di 3.217 euro è necessario per la partecipazione dei bambini ai soggiorni climatici: inizialmente si prevedeva la partecipazione di 42 bambini dell'Unité ma le domande sono state 92 e si è deciso di soddisfarle tutte.

Approvato l’assestamento generale del Bilancio e verificata della salvaguardia degli equilibri. È poi stata approvata la seconda variazione al Bilancio 2023/25 e al relativo Documento unico di programmazione semplificato. L’assessore Elsa Frutaz ha spiegato che si applica l’avanzo di amministrazione di 145.624,03 di parte corrente. Erano le somme accantonate per il rinnovo contrattuale dei dipendenti, ai quali gli arretrati saranno liquidati ad agosto 2023. 176mila euro di avanzo libero sono destinati all’integrazione di incarichi a professionisti per l’adeguamento del Piano regolatore, alla manutenzione degli edifici pubblici e delle scuole secondarie, a interventi sulla strada Sarassin e al risanamento lato ovest del tiro a volo. La spesa totale è di 224.469,46 euro.

Il capogruppo Émile Gorret ha chiesto delucidazioni sull’intervento alla scuola dell’infanzia di Châtillon e il sindaco Dujany ha spiegato che si tratta del costo per la progettazione strutturale del rifacimento di balconi.

Il consigliere Guido Dondeynaz ha chiesto delucidazioni sui 10mila euro di integrazione per la strada Sarassin e sui 40mila euro per il primo lotto. Il sindaco ha spiegato che si tratta di un aumento Iva, che non è applicabile al 10% ma al 22%. È ancora necessario acquisire il parere della Soprintendenza prima di poter approvare il progetto definitivo e procedere.

La capogruppo Monique Personnettaz ha chiesto se la gestione del campo di calcio sia diretta o esternalizzata, in occasione del ritiro del Cagliari Calcio. Il sindaco ha spiegato che la gestione ordinaria è stata posta in capo alla SD Monte Cervino.

Personnettaz ha poi detto di aver rilevato una riduzione nelle entrate del Bocciodromo e il sindaco ha spiegato che è dovuta al ritardato ingresso del nuovo gestore per l’espletamento delle pratiche necessarie.

La minoranza ha espresso voto contrario, spiegando che è in coerenza con quanto sinora sostenuto sinora rispetto al continuo rinvio delle opere necessarie al territorio. Il sindaco ha replicato che non vi sono ritardi ma solo adeguamenti economici sugli investimenti e sul pagamento degli arretrati ai dipendenti per il periodo 2019-2022.

È stato approvato all’unanimità il Regolamento generale delle entrate comunali, redatto con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nell’ottica di agevolare gli adempimenti da parte dei contribuenti. Il precedente Regolamento risaliva al 2007 ed era obsoleto rispetto alla normativa vigente.

Approvato all’unanimità il Regolamento per l’uso del gonfalone e dello stemma comunale, con la finalità di consentire un’agevole applicazione della normativa vigente. Esso rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, militari, religiose e solidaristiche ma anche in occasione di funerali di rilievo per la comunità. Vi sono definite con precisione le modalità per la concessione e l’invio in occasione di richieste da parte di terzi.

Approvato all’unanimità il Regolamento in materia di rilascio dei «permessi rosa» per la sosta negli spazi riservati ai veicoli al servizio delle donne in gravidanza o di bambini di età inferiore a due anni. La sosta non potrà durate oltre le tre ore. Il Comune aderirà al sistema, che prevede il rilascio di appositi contrassegni, validi sull’intero territorio regionale.

È stata data comunicazione al Consiglio di atti adottati dalla Giunta comunale per variazioni compensative al Bilancio.

È stata comunicata al Consiglio l’assegnazione di un finanziamento per l’anno 2023. Si tratta di 5mila euro impiegati per il ripristino di tratti di asfalto in località Soleil.

Nelle proprie comunicazioni, il sindaco Dujany ha annunciato che il Ministero ha individuato, in collaborazione con l’Inps, le 48 famiglie destinatarie della Carta solidale Dedicata a te. Contiene 382,50 euro spendibili entro fine anno. La consegna è posta in carico al Comune ed è già stata completata al 50%.

È stata pubblicata la manifestazione d’interesse per la costituzione della Consulta dei Giovani e dei Volontari.

Il bando per il doposcuola ha visto la presentazione di cinque domande «e ciò mette in discussione la validità del progetto», ha detto il sindaco.

Dal 24 luglio al 5 agosto, il Cagliari Calcio effettuerà il proprio ritiro pre-campionato a Châtillon e Saint-Vincent. 4 agosto si svolgerà una partita amichevole al campo Ernest Brunod. L’ingresso del pubblico per assistere agli allenamenti è gratuito e gli unici introiti saranno quelli dell’amichevole.

Il sindaco ha annunciato che il 3 settembre vi sarà il commiato a don Andrea e don Alessandro, mentre il benvenuto a don Ugo avrà luogo il 10 settembre.

I lavori si sono conclusi con le interrogazioni a risposta immediata da parte dei consiglieri.

La capogruppo Personnettaz ha chiesto se siano previsti interventi per la pavimentazione esterna della scuola di La Sounère, fatto pochi anni fa ma che versa i stato di degrado. È stato segnalato alla ditta fornitrice, che ha ammesso di aver commesso errori nella posa del conglomerato e provvederà al ripristino quanto prima, ha risposto l’assessore Luigi Girola.