PREFI: Continua il fine settimana di Caronte…

A rischio il caldo record di 48,8 gradi che fu registrato in Sicilia nell'agosto 2021

Una vera e propria tempesta di calore. Annunciata, ma non per questo meno forte e, in alcuni casi, anche pericolosa. La terza settimana di luglio per l'Italia si apre nel segno del caldo africano che continuerà ad arroventare la penisola, da Nord a Sud, e le due isole maggiori. Nelle zone interne della Sardegna sono attesi picchi fino a 47 gradi nella giornata di martedì ma anche Sicilia e Puglia vedranno nei prossimi giorni punti attorno ai 45. È la terza ondata di questa estate rovente per l'Italia: a portarla è l'anticiclone africano e per metà settimana potrebbe sprigionare il massimo della sua potenza, mettendo a rischio il caldo record di 48,8 gradi che fu registrato in Sicilia nell'agosto 2021.