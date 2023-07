Alpinisti boccati per spossatezza sul Ghiacciao della Tribolazione

Erano sfiniti dalla fatica e non riuscivano più rientrare e così è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano sul Ghiacciaio della Tribolazione per il recupero di una cordata di alpinisti partiti dal bivacco Pol (Cogne) verso il Gran Paradiso ma bloccati per spossatezza.

Impossibile l'avvicinamento in elicottero a causa vento forte e quindi hanno proceduto via terra: una squadra di tecnici del SAV è salita sul Gran Paradiso via normale per poi scendere fino a raggiungere gli alpinisti in difficoltà sul versante opposto.

Gli alpinisti, di nazionalità belga, sono stati portati in vetta e poi accompagnati lungo l'itinerario di rientro sulla via normale del Gran Paradiso fino ad una quota in cui è stato possibile imbarcarli in elicottero.

Visitati dal medico di equipaggio, non necessitano di intervento sanitario. Sono stati lasciati a Valsavarenche.