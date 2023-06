Pollein: Approvato regolamento per area fitness Grand Place

Mercoledì 28 giugno 2023 si è riunito il Consiglio comunale di Pollein, che presentava 10 punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 aprile, l’Assemblea ha approvato la modifica alla maggiorazione UI3 del Servizio Idrico Integrato vista la necessità di adeguare il valore della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto alla misura fissata dalla Regione.

Il Consiglio è poi passato all’aggiornamento degli allegati al rendiconto 2022 alle risultanze della certificazione Covid per rappresentare diversamente quanto quantificato in sede di rendiconto della gestione 2022, vincolando le quote dei ristori specifici di entrata e di spesa e la quota del fondo non utilizzata.

Il terzo punto all’ordine del giorno era l’approvazione dell’assestamento generale del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, che l’organo consiliare è tenuto a fare entro il 31 luglio. “Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa (a decorrere dal prossimo anno), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio – ha spiegato il sindaco Angelo Filippini. L’assestamento generale del bilancio, che ha ricevuto il parere favorevole del Revisore dei conti, rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell’ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell’ente, e realizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione”.

È stata poi approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2023/2025 per un importo totale di € 120.382,05, applicando una quota di avanzo disponibile per € 26.500,00, per alcune spese tra cui espropri, potenziamento della rete idrica e manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia. Un avanzo accantonato di 48.285,89 euro è stato utilizzato per il pagamento di arretrati contrattuali per gli anni 2019/2022.

A seguito dell’approvazione dei toponimi ufficiali dei villaggi, delle frazioni e delle località del Comune di Pollein con decreto del Presidente della Regione del 23 giugno 2022, si è provveduto a modificare gli articoli 5 e 6 dello Statuto comunale.

Il settimo e ottavo punto all’ordine del giorno riguardavano l’approvazione di due regolamenti: uno per l’istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e l’altro per l’utilizzo dell’area fitness dell’area verde Grand Place, contenente espressamente le norme di utilizzo che attestano che la responsabilità del corretto utilizzo delle attrezzature ricade esclusivamente sugli utenti dell’area.

Prima delle comunicazioni del sindaco, il Consiglio ha approvato la convenzione per la collaborazione tra i Comuni di Pollein e Brissogne per la realizzazione di un nuovo collegamento acquedottistico tra le vasche di Fassoulaz nel Comune di Brissogne e Mazin nel Comune di Pollein, vista la necessità di possedere una fonte acquedottistica alternativa alla sola presente sul territorio (quella denominata Arpisson alle pendici del Mont-Emilius) in caso di conclamata necessità.