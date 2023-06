Nuova Rettrice all'UniVdA

Manuela Ceretta, professoressa ordinaria di Storia del pensiero politico del dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, è la nuova rettrice dell'Università della Valle d'Aosta per il prossimo quadriennio accademico 2023-2027. Lo ha deciso consiglio dell'università con otto voti a favore, due astenuti e un contrario. Succede a Mariagrazia Monaci, docente di Psicologia sociale, in lizza per un nuovo mandato. In corsa per il titolo anche Gianmario Raimondi, docente di Linguistica italiana all'ateneo valdostano.



La nuova rettrice si insedierà il primo novembre. "È nell'ottica di un nuovo slancio per il progetto dell'ateneo valdostano nel suo complesso che è stata concepita la scelta della nuova rettrice- fa sapere il consiglio dell'università-. Un passo in avanti che, anche grazie al nuovo polo universitario Testafochi, pensiamo vitale per il futuro dell'Univda e, più in generale, per l'offerta culturale che caratterizzerà la nostra Regione nei prossimi anni, ritenendo che l'università debba operare in sinergia con il territorio, con le sue peculiarità e con le sue potenzialità, nella convinzione che il nuovo progetto possa trovare le proprie radici e la propria linfa nella qualità delle professionalità e dei profili accademici che l'ateneo valdostano può vantare".

Per il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, "sulla base delle peculiarità curriculari della professoressa Ceretta, possiamo intravvedere gli assi su cui riteniamo si strutturerà il progetto di rilancio dell'Univda: potenziamento dell'internalizzazione dell'ateno, ruolo strategico delle lingue e dell'identità francofona legata alla Chaire Senghor e valorizzazione dell'università quale polo di alta formazione nei settori ambiente, territorio e turismo".

Concludono: "Auspicando quindi che la nomina della professoressa Ceretta possa essere fonte ulteriore sviluppo del lavoro fatto negli ultimi anni, cogliamo a questo proposito l'occasione per ringraziare la professoressa Maria Grazia Monaci che con dedizione e professionalità ha guidato l'università della Valle d'Aosta nel quadriennio 2019-2023". (DIRE)