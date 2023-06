Cervinia: Evacuato condominio di 100 alloggi per problemi di staticità

Martedì una nota dei vigili del fuoco. Ieri, l'ordinanza della sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco. Va sgomberata una parte del condominio Grand'Ourse, a Cielo alto di Breuil-Cervinia, per "scongiurare il pericolo per l'incolumità pubblica e privata" a causa del "dissesto statico" di parte dell'edificio. La porzione interessata, indicata come "lotto 2", comprende un centinaio di alloggi, dei quali solo due sono abitati e gli altri ospitano seconde case utilizzate per vacanza.

Cicco ha decretato "l'inagibilità temporanea" anche della rampa di accesso all'autorimessa, la cui copertura potrebbe essere soggetta a "un cedimento imminente". L'ordinanza di sgombero sarà valida sino "al ricevimento di una perizia statica giurata attestante la stabilità dell'intero edificio", che i vigili del fuoco chiedevano di produrre entro 10 giorni. L'edificio, parte di un complesso degli anni '80 nella zona di Cielo Alto, è soggetto da decenni a fenomeni di fessurazioni dei soffitti e dei muri.