La proposta estiva del Comune di Aosta per i minori della fascia 3-6 anni (nati dal 2017 al 2020) “I piccoli al centro”, gestita dalla cooperativa sociale “Noi e gli Altri”, si svilupperà in otto turni settimanali, a partire dal 3 luglio.

La sede del centro estivo sarà la scuola dell’infanzia “Antica Vetreria”, ubicata nell’omonima via al n.19. Ai bambini e alle bambine che frequenteranno il centro verrà data l’opportunità di sperimentare divertendosi i principi della condivisione, della tolleranza e della cooperazione, accompagnandoli a vivere in pieno l’esperienza attraverso quattro dimensioni: benessere, amicizia, gioco e apprendimento.

Ogni minore sarà valorizzato quale soggetto unico, carico di istanze personali e identità individuale, sia come membro di una collettività, che accoglie, include e valorizza ogni singola diversità. Tra queste ultime vanno intese anche le differenze etniche, culturali, religiose e ogni forma di disabilità o disagio.

Il programma delle attività tiene in considerazione i ritmi legati all’età dei piccoli utenti e il loro bisogno di confrontarsi con stimoli sempre nuovi. Sono disponibili due modalità di fruizione, a giornata intera, dalle ore 8 alle ore 18, oppure a mezza giornata, dalle ore 8 alle ore 12,30.

Nel primo caso la tariffa per i residenti nel Comune di Aosta è di 170 euro, mentre per i non residenti ammonta a 200 euro; la frequenza di mezza giornata costa 102 euro per i residenti nel Comune di Aosta e 120 euro per i non residenti.

La tariffa comprende: servizio di animazione, laboratori tematici, eventuali gite e ingressi a pagamento, pranzo (nel caso di giornata intera), spuntino e merenda (nel caso di giornata intera).

I pranzi verranno preparati giornalmente nel centro cottura della cooperativa e consegnati presso nella sede del centro estivo e comprenderanno primo, secondo, contorno, dolce o frutta, pane e acqua; con lo spuntino e la merenda verranno serviti, in alternativa, yogurt, biscotti, crackers, budino, gelato, frutta e succo di frutta.

Per quanto riguarda i minori con disabilità, l’Amministrazione comunale garantisce e sostiene il loro inserimento all’interno dei centri estivi del capoluogo “I piccoli al Centro” o, in alternativa, “Estate al Parco Puchoz”, organizzato dalla medesima cooperativa sociale con il patrocinio del Comune di Aosta.

Per i bambini con disabilità la tariffa è stabilità in 80 euro a turno settimanale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la cooperativa sociale “Noi e gli Altri” telefonicamente al numero 0165-40244 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 oppure via e-mail all’indirizzo centriestivi@noieglialtri.it ovvero consultare il sito web all’indirizzo https://www.noieglialtri.it/area-family/centri-estivi/centro-estivo-antica-vetreria.

Le iscrizioni devono essere effettuate online entro le ore 12 del giovedì precedente alla settimana prescelta di inizio della frequenza del centro estivo (giovedì 29 giugno, nel caso del primo turno con inizio lunedì 3 luglio)