GAL VDA organizza incontri di animazione territoriale

Il GAL Valle d'Aosta organizza tre AperiGAL, incontri di animazione territoriale destinati ad aziende, cooperative, liberi professionisti, artigiani e cittadini.

Gli AperiGAL sono un’occasione per confrontarsi e scambiarsi opinioni e idee per lo sviluppo del territorio, funzionali a raccogliere necessità, fabbisogni e progettualità per aiutare il GAL Valle d’Aosta a delineare la proposta di Strategia di Sviluppo Locale per il periodo 2023-2027 e le relative opportunità di finanziamento.

La Strategia di Sviluppo Locale è un documento che descrive gli interventi e le operazioni che il GAL attiverà nei prossimi anni, i quali devono rispondere ad obiettivi ed esigenze specifiche della nostra regione.

Il GAL Valle d’Aosta è tenuto a scegliere al massimo due temi, attorno ai quali costruire la propria strategia, individuandoli tra i seguenti: servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; sistemi locali del cibo, distretti e filiere agricole e agroalimentari; servizi, beni e spazi collettivi e inclusivi; comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali e sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

La strategia, che dovrà essere predisposta entro il mese di luglio, avrà a disposizione per i prossimi cinque anni risorse finanziarie pari a 5.770.000,00 €, provenienti dal Complemento di Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta.

Gli incontri sono previsti in Alta, Media e Bassa Valle con il seguente calendario:

Giovedì 8 giugno a partire dalle ore 17.00 presso l’Hotel Comtes de Challant a Fénis;

a partire dalle ore 17.00 presso l’Hotel Comtes de Challant a Fénis; Venerdì 9 giugno a partire dalle ore 17.00 presso la Biblioteca di Morgex;

a partire dalle ore 17.00 presso la Biblioteca di Morgex; Mercoledì 14 giugno a partire dalle ore 17.00 in Piazza di Gola presso il Forte di Bard.

La partecipazione agli AperiGAL è gratuita ed aperta a tutti, al termine è previsto un momento conviviale.

Chi non parteciperà agli incontri potrà comunque fornire il proprio contributo compilando il questionario, disponibile all’indirizzo https://bit.ly/3VDiZSF

Si segnala che per restare aggiornati rispetto al percorso di animazione territoriale, è possibile consultare la nuova sezione “SSL 2023-2027” del sito del GAL: https://www.gal.vda.it/archivio-ssl-2023-2027/

Per maggiori informazioni: www.gal.vda.it