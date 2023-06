Concorso "Sulle Tracce di Don Capra" alla biblioteca di Pont-Saint-Martin

La biblioteca “Monsignor Giuseppe Capra” di Pont-Saint-Martin propone il bando di concorso “Sulle tracce di don Capra” con l’obiettivo di promuovere negli studenti di ogni ordine e grado, attraverso un lavoro di ricerca creativa, la conoscenza della poliedrica figura e dell’opera di questo illustre intellettuale.

Chi era don Capra?

Il professor Giuseppe Capra, nato e deceduto a Pont-Saint-Martin (1873-1952), geografo, viaggiatore, esploratore, etnografo, fotografo, missionario e docente presso l’università La Sapienza di Roma e l’università di Perugia, fu particolarmente celebrato per la sensazionale traversata dell’Asia iniziata nel maggio 1926 a Tientsin in Cina e terminata in Italia nel febbraio 1927, un’impresa che realizzò il suo sogno di ripetere il percorso di Marco Polo.

A partire dal 1904, data del suo primo viaggio intercontinentale, in America, la carriera di viaggiatore del professore non conobbe soste. A più riprese visitò e approfondì la conoscenza di tutti i continenti, ma fu particolarmente attratto dall’Asia e dall’Oceania. Collaborò con il Touring Club Italiano producendo una ricchissima documentazione giornalistica, etnografica e fotografica di paesaggi e di soggetti di tutto il mondo per la rivista “Le vie d’Italia e del mondo”. Pubblicò numerose relazioni dei suoi viaggi e saggi sulla geologia e sull’economia alpestre della Valle D’Aosta. Negli ultimi anni della sua vita, nella sua casa di Pont-Saint-Martin, si dedicò alla redazione di testi scolastici di geografia per la casa editrice Lattes.

Obiettivi generali del concorso

1. Trasmettere e diffondere presso i giovani della nuova generazione la memoria della figura e dell’opera di una personalità esemplare a cui è dedicata la biblioteca di Pont-Saint-Martin

2. Conoscere un personaggio interessante, eclettico ed estremamente moderno, un esploratore curioso e instancabile e scoprire il mondo attraverso i suoi articoli, le lettere, le fotografie, i racconti dei suoi viaggi.

3. Promuovere la curiosità e la voglia di scoprire, il desiderio di mettersi in gioco, la collaborazione, il rispetto e la valorizzazione della diversità.

4. Partecipare attivamente alle iniziative proposte sul territorio, collaborando con enti e associazioni, per valorizzare il proprio paese ed i suoi abitanti più meritevoli.

5. Conoscere meglio la storia e la cultura dei luoghi in cui viviamo attraverso la vastissima opera di don Capra, imparando ad utilizzarla direttamente come fonte.

6. Viaggiare nello spazio e nel tempo, scoprendo nuove terre, altri popoli e culture diverse dalla nostra, confrontando il loro modo di vivere ai tempi di don Capra con quello attuale.

7. Imparare ad imparare, attingendo direttamente dalle fonti a disposizione, consultando e selezionando materiali, scambiando opinioni, discutendo proposte, al fine di sperimentare un'esperienza interessante e di rielaborarla in modo nuovo e personale.

8. Riutilizzare le conoscenze acquisite in modo creativo ed originale, esplorando varie forme di espressione e di linguaggi ( il racconto, la poesia, il teatro, la musica, il disegno e la pittura, la danza, la multimedialità).

Oggetto del bando

I partecipanti sono chiamati a produrre elaborati artistici e letterari, a partire da una delle seguenti tracce:

● Traccia 1 Viaggiando con don Capra tra Cina, Nuova Zelanda e le isole Samoa.

● Traccia 2 Il mondo raccontato dalle fotografie di don Capra.

● Traccia 3 Don Capra narratore dei suoi viaggi.

● Traccia 4 Don Capra geografo: dalla Valle d’Aosta al mondo.

Strumenti operativi

Saranno messi a disposizione di insegnanti e studenti selezione di letture, schede, materiale iconografico, pubblicazioni e documenti vari sia in fase di progettazione sia in fase di elaborazione. I partecipanti potranno visitare la mostra “I Maori di don Capra” allestita presso Il Castel di Pont-Saint-Martin, attingere al materiale custodito presso la biblioteca o rivolgersi al bibliotecario al numero 0125/807793.

I partecipanti potranno presentare i risultati del loro lavoro attraverso un elaborato a scelta tra

1. testo letterario: racconto, dialogo, monologo, lettera, pagina di diario, testo poetico, articolo di giornale, interviste impossibili (I’elaborato non deve superare le tre cartelle in formato A4 - 30 righe a cartella, pena l’esclusione);

2. disegno o racconto a fumetti (il fumetto non deve superare le 10 facciate, pena l’esclusione);

3. videoclip (ad esempio brevi rappresentazioni teatrali; letture di passi scelti dalle opere di don Capra) /cortometraggio (l’elaborato non deve superare i 10 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda, pena l’esclusione);

4. fotografia (l’elaborato deve avere la didascalia, il formato minimo consentito è di 1772x1080 px).

Vincitori e premi

Saranno individuati e premiati i migliori elaborati. Il primo classificato per ogni categoria, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado, riceverà un buono per l’acquisto di libri e/o di materiale didattico del valore di 250 euro.