L’ottava edizione di Napoleonica tra battaglie e parate storiche

Giunge all’ottava edizione Napoleonica, la grande rievocazione storica del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 ai piedi del Forte di Bard. La manifestazione è in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025 con tante novità. L’Armée de Réserve francese in discesa dal Gran San Bernardo invase all’epoca la Valle d’Aosta ponendo sotto assedio il Forte di Bard, che dopo due settimane capitolò ma con l’onore delle armi. Per rivivere quell’episodio storico, sono attesi più di 300 rievocatori provenienti da tutta Europa. Tre giornate dense di iniziative che offriranno al pubblico un’esperienza coinvolgente ed immersiva. Uomini e donne con abiti dell’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà agli inizi del XIX secolo.

Tra i momenti più attesi la battaglia campale nelle campagne di Hône, ai piedi del Forte, che aprirà le iniziative sabato 31 maggio, alle 16.00, seguita dall’assedio notturno alla fortezza a partire dalle 21.00. Nel borgo medievale sarà rievocato l’episodio storico con scaramucce e cannoneggiamenti tra francesi e austro-piemontesi. Sulla rocca si darà vita ad uno spettacolo di luci seguito da fuochi pirotecnici che saranno visibili dal Forte di Bard, sparati sul fronte sud. Per assistere ai fuochi occorre quindi acquistare il biglietto di ingresso speciale a 8 euro per raggiungere la cima del Forte per posizionarsi poi lungo i tornanti della pedonale sud. La serata del sabato proseguirà con il Gran Bal des Citoyens.

Domenica 1° giugno, accanto al mercato storico di oggettistica napoleonica, si svolgeranno la grande parata delle truppe dagli accampamenti sino alla cima del Forte seguiti da diverse attività e animazioni. Nel pomeriggio, alle 14.30, dalla piazza del borgo di Bard si darà il via alla battaglia finale per la presa del Forte da parte dei francesi. Dalle 19, in Piazza di Gola, aperitivo letterario, con la presentazione dei volumi: “Racconti” di Jacques Martinet e “Napoleone Bonaparte. La Leggenda (Assedio al Forte)” di Massimo De Muro. A seguire cena storica e Gran Bal de la Victoire in Piazza d’Armi. Per prenotare la cena scrivere a prenotazioni@fortedibard.it o telefonare al numero 0125 833811.



Le prevendite dei biglietti per assistere alla battaglia campale, all’assedio notturno e allo spettacolo pirotecnico di sabato 31 maggio e l’accesso al Forte per le giornate del 1 e 2 giugno, sono aperte sul sito fortedibard.it. I biglietti potranno anche essere acquistati in loco.



Programma

Sabato 31 maggio 2025

ore 10.00 Apertura degli accampamenti del Borgo e del Forte

14.00Apertura del mercato storico con oggettistica napoleonica

16.00 Sfilata delle truppe per l’ingresso al campo di battaglia a Hône e schieramento ufficiale

16.30 Inizio battaglia campale con rievocazione degli scontri tra truppe francesi dell’Armée de Réserve in arrivo dal Gran San Bernardo e gli austro-piemontesi in difesa del Forte

21.00 Borgo e piazza di Bard: rievocazione del tentativo notturno di attraversamento del borgo: scaramucce, cannoneggiamenti, spettacolo di luci e racconto immersivo.

22.00 Salita con sfilata verso Piazza d’Armi del Forte: Gran Bal des Citoyens, musiche e danze della tradizione francese napoleonica

22.30 Spettacolo pirotecnico; a seguire prosegue il Gran Bal des Citoyens

24.00 Coprifuoco



Domenica 1° giugno 2025

Ore 10.00 Apertura degli accampamenti del Borgo e del Forte

Apertura mercato storico con oggettistica napoleonica

Grande parata delle truppe dagli accampamenti e dal Borgo verso Piazza d’Armi del Forte per lo schieramento ufficiale

10.30 Alzabandiera dei piemontesi/austriaci al Forte - Salve di artiglieria francese e austriaca

11.00 Piazza d’Armi: gara di abilità tra i fucilieri. Borgo: coscrizione obbligatoria. Forte e Borgo: musica itinerante, giochi per bambini

14.30 Dalla piazza del borgo di Bard: schieramento e inizio battaglia finale con rievocazione degli scontri tra truppe francesi dell’Armée de Réserve in arrivo dal Borgo e gli austro- piemontesi in difesa del Forte

16.30 Presa del Forte, raggruppamento delle truppe nella Fortezza, firma della resa con gli onori delle armi, ammaina bandiera austro piemontese e alzabandiera francese

19.00 Piazza di Gola, aperitivo letterario. Presentazione dei volumi: “Racconti” di Jacques Martinet e “Napoleone Bonaparte. La Leggenda (Assedio al Forte)” di Massimo De Muro.

20.00 Cena storica e Gran Bal de la Victoire in Piazza d’Armi

Spettatori e rievocatori a cena nell’imponente Piazza d’Armi. Balli tradizionali con il coinvolgimento del pubblico accompagnati dall’esibizione di suonatori di strumenti e musiche della tradizione franco-provenzale.

Lunedì 2 giugno 2025

ore 10.00 Apertura degli accampamenti del Borgo e del Forte

Apertura mercato storico con oggettistica napoleonica

10.30 Escursione storica escursione lungo i sentieri utilizzati dai soldati dell’avanguardia di Napoleone per aggirare l’ostacolo inespugnabile del Forte. Escursione prevede oltre alla presenza di guide escursioniste anche rievocatori, arricchita da letture storiche e testimonianze.

11.00 Dimostrazione Telegrafo Chappe

11.30 Dimostrazione di duello alla pistola e a seguire dimostrazione di medicina militare

13.00 Ammaina bandiera e chiusura degli accampamenti



Tariffe

Sabato 31 maggio

. Accesso a Napoleonica: battaglia campale, rievocazione notturna nel borgo e accesso al Forte per il Gran Bal des Citoyens con spettacolo pirotecnico

€ 8,00 a persona (tariffa unica)

Gratuito (0/10anni)



. Accesso al Forte e agli spazi espositivi secondo le tariffe abituali



Domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno

L’accesso a Napoleonica è incluso nelle abituali tariffe del Forte di Bard che comprendono l’ingresso a mostre e musei.



Cena storica del 1° giugno : primo, secondo e dolce (bevande escluse)

€ 25,00 a persona



Informazioni

Associazione Forte di Bard

Bard. Valle d’Aosta

T. + 39 0125 833811 | info@fortedibard.it | www.fortedibard.it

L’evento è promosso dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con l’Associazione storico-culturale Il segno del passato e con i Comuni di Bard e Hône. Evento promosso nell’ambito di TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato nel programma Interreg VI-A France – Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027.