Uniti per l'equità di genere nello sport

Martedì 27 maggio 2025, alle ore 17.00, l’Università della Valle d’Aosta ospiterà nella sede di Via Monte Vodice una tappa del tour nazionale "21 tappe per l'Equità di Genere nello Sport Italiano" promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e dedicato all'equità di genere nel mondo sportivo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo.

L'iniziativa "21 tappe per l'Equità di Genere nello Sport Italiano" si propone di attraversare l'Italia con un messaggio chiaro: lo sport deve essere uno spazio di parità e inclusione per tutti. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Scuola dello Sport del Comitato Regionale Valle d'Aosta, vedrà la partecipazione di relatori esperti nel settore delle pari opportunità e dell'inclusione.

Se per ciò che concerne la partecipazione alle Olimpiadi da parte di uomini e donne ci si sta progressivamente avvicinando a una situazione di equilibrio, a livello di governance sportiva la parità è ancora lontana. Secondo il report "Gender Equality Review Project" del CIO (2021), nonostante i progressi nella partecipazione atletica, solo il 37,5% dei membri delle commissioni del CIO sono donne, mentre nei comitati olimpici nazionali la percentuale di presidenti donne scende al 13,8%.

"Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso il superamento delle barriere di genere che ancora persistono nel mondo sportivo", dichiara la professoressa Anna Maria Pioletti, referente rettorale per lo sport dell’Univda. "L'obiettivo è creare consapevolezza e fornire strumenti concreti per trasformare l'equità di genere da principio a pratica quotidiana e abolire le barriere culturali che ostacolano lo sviluppo della partecipazione delle donne”



Interverranno: Cecilia D’Angelo, Direttrice territorio CONI, Anna Maria Pioletti, professoressa referente rettorale per lo sport dell’Università della Valle d’Aosta, Alessia Tuselli, Ricercatrice dell’Università di Trento, Charlotte Groppo, Responsabile per l’uguaglianza di genere, la diversità e l’inclusione del Comitato Olimpico Internazionale, Federico Pellegrino, Rappresentante commissione Atleti della Fondazione Milano Cortina 2026, Claudia Giordani, Vicepresidente Nazionale CONI e Gianfranco Puddu – Docente formatore della Commissione Tecnica Nazionale per l’Attività Giovanile CONI.

L'evento è rivolto alla comunità universitaria, ai rappresentanti del mondo sportivo affiliati alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva oltre che a tutte le persone interessate.