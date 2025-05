Du chant, des traditions et une communauté qui s’accorde à l’unisson : la 73e Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains prend son envol

Chaque année, au printemps, la Vallée d’Aoste se remet à chanter, comme poussée par un souffle ancien et joyeux. Et ce sera encore le cas en 2025 : du 23 mai au 1er juin, la 73e édition de l’Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains fera vibrer les cœurs et les pierres d’Aoste.

Un événement qui n’est pas qu’une simple série de concerts. C’est une véritable célébration de l’âme valdôtaine, portée par la passion de centaines de choristes et d’hommes et femmes en costumes traditionnels, réunis pour transmettre, partager et faire vivre un héritage commun.

Derrière l’organisation, on retrouve des acteurs bien connus du monde culturel local : les associations A.R.Co.Va et Nos Racines, fidèles à leur mission de faire vivre la mémoire chantée et dansée de notre région.

Tout commencera le vendredi 23 mai à 20h30, dans le cadre majestueux de la Cathédrale d’Aoste, avec un concert d’ouverture aussi ambitieux qu’original : celui du Coro Giovanile Italiano, dirigé par Filippo Maria Bressan.

Le programme ? Un voyage musical à travers les siècles, fait d’associations audacieuses, de chefs-d’œuvre célestes, parfois complexes, toujours émouvants. Trois époques, trois compositeurs, trois compositions pour chœur double ou à 8/12 voix, avec cette dose de risque et de génie qui fait toute la beauté du chant choral.

Dès le lendemain, les soirées se succéderont du 24 au 29 mai au Théâtre Splendor, puis le 30 mai à la Cathédrale, avec une soirée dédiée à la polyphonie sacrée.

Ce sont au total 35 chœurs qui se produiront :

7 chœurs d’enfants ou scolaires,

3 chœurs de jeunes,

2 ensembles vocaux,

23 chœurs d’adultes,

Tous proposeront des répertoires riches et variés, allant du chant populaire spontané, à des arrangements à plusieurs voix, jusqu’à des pièces polyphoniques sacrées ou profanes. Une diversité qui témoigne de la vitalité et de la créativité du monde choral valdôtain.

Mais c’est bien sûr le dimanche 1er juin que l’événement prendra toute son ampleur, lors de la journée finale, véritable fête populaire et musicale.

Dès 16h00, les chœurs et les 12 groupes folkloriques envahiront les rues et les places du centre d’Aoste : Place des Franchises, Piazza Roncas, Piazza Chanoux, Porta Prætoria, l’église de Saint-Ours et sa placette accueilleront des spectacles vivants et spontanés, où musique et tradition se rencontrent dans une ambiance conviviale.

Et puis, à 18h30, tous se retrouveront Place Chanoux, pour un grand final en commun, accompagnés par la Banda Municipale d’Aoste. Un moment de communion, de gratitude, presque de ferveur, où l’on sent battre le cœur collectif de la Vallée.