Risultati dei valdostani alla fase nazionale dei Giochi delle scienze sperimentali e campionati delle scienze naturali 2025

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che Si sono svolte anche quest’anno ad Assisi, dal 9 all’11 maggio, le fasi nazionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, e dei Campionati delle Scienze Naturali (ex Olimpiadi), dedicati agli studenti del biennio e triennio delle scuole secondarie di secondo grado. L’evento è stato organizzato dall’ANISN – Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali.

Alla manifestazione hanno preso parte circa 100 studenti, selezionati tra oltre 20.000 partecipanti provenienti da quasi 500 scuole di tutta Italia, attraverso prove d’istituto e regionali.

La Valle d’Aosta ha partecipato con una delegazione guidata dalla prof.ssa Susanna Occhipinti, referente regionale per i Giochi e i Campionati. La squadra dei Giochi delle Scienze Sperimentali era composta da Christian Demos (Istituzione scolastica L. Barone di Verrès), a cui si sono aggiunti – grazie agli ottimi risultati ottenuti nella fase regionale – Cecilia Chasseur (Istituzione scolastica L. Einaudi) e Giuseppe Cuozzo (Istituzione scolastica Saint-Roch).

Le prove della fase nazionale includevano:

una serie di domande relative a due video sulla vita e le opere di Galileo Galilei;

un’analisi e interpretazione di un testo sulle epidemie e pandemie nella storia;

una prova dal titolo “I numeri dicono sempre la verità?”, in cui gli studenti dovevano individuare tre elementi errati o fuorvianti in una locandina promozionale di una terapia non farmacologica, con l’obiettivo di sensibilizzare contro le fake news scientifiche.

Christian Demos e Giuseppe Cuozzo hanno conseguito buoni risultati, mentre Cecilia Chasseur si è classificata seconda a livello nazionale, ottenendo un risultato di grande prestigio per la nostra regione.

Per i Campionati delle Scienze Naturali, la Valle d’Aosta è stata rappresentata da:

Francesca Ricci (Liceo Berard) per la prova del Biennio;

Misia Ugonino Gralino e Matteo Negrini (entrambi del Liceo Regina Maria Adelaide), rispettivamente per le prove del Triennio in Scienze della Terra e in Biologia.

Tutti hanno superato brillantemente la prima fase, posizionandosi con ottimi risultati nella graduatoria nazionale.

“Esprimo grande soddisfazione per gli eccellenti risultati ottenuti dagli studenti valdostani ai Giochi delle Scienze Sperimentali e ai Campionati delle Scienze Naturali di Assisi – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. Il secondo posto nazionale conquistato da Cecilia Chasseur e i buoni piazzamenti di tutti i nostri ragazzi dimostrano l'alta qualità del sistema educativo valdostano. Sono particolarmente lieto che la Valle d'Aosta ospiterà anche quest'anno, dal 5 al 9 luglio, lo stage preparatorio per le Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra. Questi eventi, che vedono la collaborazione di università ed enti scientifici regionali, rappresentano un'importante opportunità per valorizzare i nostri giovani talenti e rafforzare l'educazione scientifica nel nostro territorio. Mi congratulo con tutti gli studenti partecipanti e con la professoressa Occhipinti per l'ottimo lavoro svolto.”

Si ricorda infine che la fase internazionale delle IESO 2025 – International Earth Science Olympiad si svolgerà in Cina, a Ji’njin, dal 7 al 17 agosto. La squadra italiana sarà composta dai primi quattro classificati a livello nazionale.