Séjours dell'Espace Mont-Blanc 2023

Pour l’été 2023, l’Espace Mont-Blanc propose une nouvelle fois aux jeunes Valdôtains, Valaisans et Savoyards de randonner ensemble grâce aux «Séjours transfrontaliers», excursions de cinq jours autour du massif du Mont Blanc, accompagnés par des professionnels de la montagne.

Les quatre itinéraires transfrontaliers au programme sont :

- du 16 au 20 juillet, de Bourg-Saint-Pierre (CH) à Ollomont (IT)

- du 23 au 27 juillet, de Courmayeur (IT) au Lac de Roselend (FR)

- du 30 juillet au 3 août, de Les Contamines-Montjoie (FR) à Arpy (IT)

- du 6 au 10 août, de Salvan (CH) à Chamonix-Mont-Blanc (FR)

Les itinéraires sont caractérisés par les différents niveaux de difficulté. Chaque Séjour se déroulera en français et réunira douze garçons et filles âgés de 12 à 15 ans, résidant dans les régions de l’Espace Mont-Blanc. Les participants auront l’occasion de vivre une expérience unique et de découvrir la richesse et la diversité d’un environnement exceptionnel, traversant les frontières, entre glaciers, faune, flore, paysages multiples.

Coûts de participation

Les coûts de participation sont de 330,00 EUR par Séjour et comprennent : la cabane ou refuge, les repas, les interventions éducatives. Le paiement, à effectuer par virement bancaire, ne sera demandé qu’après confirmation de la participation. Si les demandes d’inscription dépassent le nombre de places disponibles, les participants seront sélectionnés par tirage au sort.

Informations et inscriptions

Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 9 juin 2023 et devront être transmises par courriel, en envoyant le formulaire ci-dessous, dûment complété, à l’adresse suivante : formazione@fondms.org

Les informations complètes (détails de chaque poste, matériel, itinéraires, abris, etc.) sont publiées dans l’annexe qui peut être téléchargée ci-dessous.

Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à : formazione@fondms.org

Formulaire pour l'inscription