A Nus il 49° Raduno delle bande musicali valdostane

Questo importante evento, nato per volontà del Presidente della banda di Chambave nel 1973, permette a tutti i musici della Regione di incontrarsi e di condividere la passione per la musica. È inoltre l’occasione per mostrare alla popolazione la radicata e storica tradizione dell’attività bandistica sul nostro territorio con la sua importanza a livello culturale, civile, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Durante la settimana, le 18 bande valdostane si esibiranno in concerto presso l’Auditorium comunale, in Via Aosta n°13.

La manifestazione sarà inaugurata sabato 3 alle ore 21:00 dal concerto di apertura della banda organizzatrice e ospitante, “La Lyretta”.

Domenica 4, alle 20:30, sarà il turno dell’orchestra ospite “l’Orchestre à vent du Conservatoire de la Vallée d’Aoste”, diretta per l’occasione dal Maestro invitato Juan Carlos Civera Dominiguez. A partire da lunedì, sempre alle 20:30, si alterneranno a suonare le seguenti bande:

LUNEDI 5 giugno Gruppo Filarmonico Quart, Filarmonica di Montjovet, Società Filarmonica di Fénis

MARTEDI 6 giugno Associazione Bandistica Città di Aosta, Banda Musicale di Chambave, Banda Musicale di Donnas

MERCOLEDI 7 giugno Corps Philharmonique “La Meusecca” de Sarre, Filarmonica Alpina di Hône, Società Filarmonica di Arnad

GIOVEDI 8 giugno Hiboux en Musique di Valpelline, Banda Musicale di Saint Vincent, Filarmonica “R.Margherita” di Gaby, Società Filarmonica di Verrès

VENERDI 9 giugno Banda Musicale di Pont-Saint-Martin, Banda Musicale di Courmayeur-La Salle, Corps Philharmonique di Chatillon, Musikkapelle “La Lira” di Issime.

Durante la giornata conclusiva di sabato 10 giugno, dalle 15:00, le diverse bande si distribuiranno nei seguenti punti del territorio per allietare la popolazione con la musica: nella vallata di SaintBarthélemy (Praz e Lignan), in collina (Blavy, Petit-Fénis, Marsan, Plane, Messigné, Mandollaz, Les Ronchettes, Rovarey), nel capoluogo di Nus (Mazod, Area Reboulaz, Champagne, borgo, La Batise, Plantayes) e nel comune di Saint-Marcel.

Dalle 17.30 le formazioni musicali sfileranno verso il municipio passando per il borgo e per Via Aosta. Dopo i discorsi istituzionali e la cerimonia di premiazione, circa 900 musici eseguiranno la tradizionale ma inedita marcia convegno, composta per l’occasione dal compositore Lorenzo Della Fonte e diretta dal maestro Livio Barsotti.

La festa terminerà con la cena presso il padiglione ubicato nell’Area Reboulaz e a seguire ci sarà la serata danzante con l’orchestra “Modern Fanfara” aperta a tutti.

Nel corso della serata verranno estratti i biglietti vincenti della ricca lotteria del raduno. Tutti gli ingressi delle serate sono liberi. Durante i concerti sarà presente una buvette davanti al municipio; terminati i concerti la buvette si sposterà nell’Area Reboulaz.

Per maggiori informazioni e per i dettagli del programma consultare il sito https://lalyrettanus.it/ o i canali social Facebook (Banda musicale “La Lyretta” di Nus) e Instagram (lalyrettanus).