Aosta: Strade e verde pubblico all'attenzione della Giunta

La Giunta municipale ha approvato gli schemi di Patto di Collaborazione con il CSV VdA Odv e con la cooperativa sociale Indaco per la realizzazione di interventi di cura e di manutenzione del verde pubblico.

Entrambi gli accordi derivano dal regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno approvato nel maggio 2021 che prevede, all’art. 5, il Patto di Collaborazione quale strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Nel caso del Patto di collaborazione con il CSV l’area interessata è costituita dall’aiuola di via de Maistre, la cui cura verrà rinnovata fino al 28/02/2025.

Identico termine avrà il Patto di collaborazione da rinnovare con la cooperativa Indaco che avrà come oggetto la cura e la manutenzione ordinaria delle fioriere di via Trottechien e di modesti interventi di cura dell’area verde che insiste all’incrocio tra le vie Stévenin e Bramafan.

La Giunta Nuti ha poi dato via libera ai progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lotti 1 e 2 relativi ai lavori di ripristino e di rifacimento delle pavimentazioni stradali comunali nell’ambito degli accordi quadro approvati a fine 2022.

Il lotto 1 comprende corso Saint-Martin-de Corléans, con la realizzazione di un tratto sopraelevato in prossimità della scuola “Cerlogne”, via Bucaneve, via Piccolo San Bernardo e due aree di sosta comunali in corso Lancieri d’Aosta.

Il lotto 2 comprende il parcheggio di Movisod, il piazzale della scuola di Excenex, la rotonda di viale Chabod, la strada di accesso a Entrebin, la SS27 al bivio di Laravoire e la strada di Borgnalle, nonché i marciapiedi di via Vevey lato Sud e di via Guido Rey.

L’importo stimato complessivo dei lavori per il 2023 ammonta a 200 mila euro (+Iva) per ciascun lotto. La Giunta procederà con una successiva deliberazione ad approvare il progetto definitivo/esecutivo degli interventi.