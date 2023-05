La manifestazione podistica prevede due distinte concomitanti competizioni agonistiche il cui percorso non è completamente condiviso (mezza maratona di Km. 21,097 e 10 Km ) e che a latere di queste avrà luogo anche un evento non competitivo i cui partecipanti, in linea generale, dovranno rispettare i dettami del Codice della Strada (un percorso ad andatura libera non competitiva di 5 km denominata “Aosta5k Buongiorno Aosta”) e pertanto non verranno assicurate chiusure delle strade.

L'ordinanza completa