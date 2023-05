Fête de clôture du 61ème concours scolaire de patois "Abbé Jean-Baptiste Cerlogne"

L’Assesseur aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles Jean-Pierre Guichardaz annonce que la grande fête de clôture du Concours Cerlogne se déroulera cette année dans la commune d’Oyace, les 25 et 26 mai prochain.

Créé en 1963 par René Willien, le Concours est organisé par la structure Expositions et promotion de l’identité culturelle – BREL de l’Assessorat, avec la collaboration du Centre d’Études Francoprovençales « René Willien », dans le but de sauvegarder et de mettre en valeur la culture francoprovençale.

La grande fête de clôture représente, quant à elle, une occasion d’échange et de communication pour tous les élèves qui, durant l’année scolaire, ont travaillé avec leurs enseignants sur le thème proposé, Parler au cœur, un thème qui a suscité l’intérêt de 1130 participants, 1000 enfants et 130 enseignants.

Dans la salle polyvalente du chef-lieu, les élèves d’Oyace présenteront à leurs camarades le spectacle qu’ils ont préparé à leur intention, tout au long de l’année scolaire, et qui sera complété par une série d’initiatives ludiques, organisées pour récompenser les enfants de leurs efforts.

Guidés par leurs enseignants, les élèves de l’endroit ont fait preuve d’un engagement remarquable pendant l’année scolaire, pour réaliser, avec l’aide de l’experte Erika Centomo, une bande dessinée consacrée à la Commune, qui sera distribuée à tous les participants du Concours Cerlogne, mais aussi, avec la collaboration de l’expert Bernard Usel, un dessin animé. Ils ont également préparé un spectacle amusant écrit par l’institutrice Marie-Claire Chaberge, afin d’accueillir de la meilleure façon les classes venues de toute la Vallée d’Aoste. Deux jours de fête, donc, une expérience d’un grand impact qui plonge grands et petits dans une nouvelle dimension, sous le signe du patois et de sa revitalisation dans le tissu social valdôtain.

« Soixante ans après sa première édition, le Concours Cerlogne fait décidément preuve d’une belle vitalité – souligne l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz – et nombreux sont les élèves et enseignants qui y participent chaque année, avec toujours autant de curiosité et d’enthousiasme. En 2023 encore, cette initiative unique qui contribue à transmettre aux jeunes notre patois et la culture dont il est porteur, est une réussite, notamment grâce à l’engagement des enseignants qui sont profondément attachés à notre culture. Et d’ailleurs, pour l’Administration régionale, la mise en valeur du patois demeure aujourd’hui encore une priorité. »

«Je tiens à remercier les enseignants et les élèves de notre école – a déclaré le syndic d’Oyace, Stefania Clos – pour le travail de préparation qu’ils ont effectué avec l’aide de deux institutrices à la retraite, qui ont voulu mettre leur expérience et leur profonde connaissance de notre territoire au service de l’école. Merci aussi à tous les Oyaceins qui ont voulu collaborer à l’organisation du Concours Cerlogne. Cet événement n’a pas seulement permis de diffuser un patrimoine culturel fondamental, à savoir le francoprovençal, mais aussi de découvrir un territoire en explorant son histoire et les traditions qui le caractérisent».