Carta d'identità elettronica, accesso a tanti servizi con una sola password

La carta d'identità elettronica fa un altro passo avanti, dopo aver integrato molte delle funzioni che la rendono un valido sostituto della Spid. Infatti La nuova modalità è già attiva sui portali dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate: strada più veloce anche per la dichiarazione dei redditi precompilata 2023.Finisce la fase sperimentale, per entrare nei portali di tutti i servizi della pubblica amministrazione, non è più necessario usare la carta fisica attraverso un lettore di smartcard o attraverso l'app CieID, che comunque richiede la lettura via Nfc della carta fisica. Va precisato che questo iter resta necessario per gli accessi con livello di sicurezza più alto (livello 3).

Oltre 35 milioni di cittadini e cittadine potranno effettuare l’accesso ai servizi online offerti, solo per fare qualche esempio, dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS inserendo semplicemente email e password collegate alla carta di identità elettronica. Dopo aver indicato le credenziali, per completare la procedura l’utente dovrà semplicemente digitare il codice temporaneo ricevuto via SMS.

La Carta d’identità Elettronica è l’identità più sicura - ricordano il ministero dell’Interno, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano - Specifici elementi di anticontraffazione congiuntamente alla presenza di un microchip integrato, garantiscono l’autenticità dei dati del titolare al massimo livello di sicurezza; è l’unico strumento che permette il riconoscimento fisico di una persona; attraverso l’utilizzo della carta fisica è garantito l’accesso con il massimo livello di sicurezza previsto in ambito comunitario".

"Con l'app CieId o con un codice temporaneo ricevuto per sms è possibile accedere velocemente ai servizi online - continuano - Una facile chiave per utilizzare, in pochi minuti, comodamente e con qualsiasi dispositivo, i servizi digitali delle amministrazioni che hanno già reso disponibile per i propri utenti questa nuova funzionalità, come ad esempio Agenzia delle Entrate e Inps".