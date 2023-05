Aosta: Il Quartiere Dora si abbellisce con un Parco

Il progetto del Parco del quartiere Dora - co-finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU –nell’ambito della Misura5 C2 - Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” - interessa l’area situata travia Berthet e il fiume Dora Baltea. Si tratta di una delle quattro realizzazioni previste dal filone“Rigenerazione urbana” per il quartiere Dora.

L’area su cui è prevista la sistemazione a verde è delimitata a nord da edifici residenziali, a ovest dalla strada di accesso allo stabilimento e a Sud dalla fascia fluviale su cui insiste un’ampia areaagricola e in stato di degrado non più coltivata, se non per la presenza di alcuni piccoli orti.

Il progetto prevede la sistemazione di circa 11 mila mq. di aree a verde, per realizzare un parcopubblico, in parte attrezzato, e pensato come spazio verde per il passeggio, lo sgambamento deglianimali (area cani) e il gioco libero nelle aree prative, e in parte allestito con giochi per i bambini espazi per attività sportive all’aria aperta (campetti polivalenti, pista per skateboard, attrezzi per ilfitness).

Le aree per il gioco e lo sport lungo via Berthet (tratto est-ovest) verranno individuate utilizzando anche la copertura dell’autorimessa interrata in progetto e aree residuali nel tratto più a est. La dotazione di piste ciclabili e pedonali alberate, inserite nell’area verde, contempla il collegamento tra le piste ciclabili già realizzate sino a via Lavoratori Vittime del Col du Mont, quelle in via di realizzazione che collegano il quartiere al centro di Aosta lungo via Berthet (tratto nord-sud) e al sistema di ciclabili interno al quartiere, previste da altri progetti comunali in corso.

Il parco sarà pienamente accessibile dal quartiere attraverso quattro ingressi da via Berthet in corrispondenza ai percorsi che attraversano il quartiere da nord a sud, e con un ingresso segnalato nell’angolo sudovest, per consentire le connessioni ciclabili e una accessibilità separata alle funzioniche possono attrarre anche da altri quartieri: pista skateboard e area sgambamento cani.