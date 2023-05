La neige a fondu, au vda rouvrent val Ferret et Val Vény

Après la fonte de la neige et vues les conditions météorologiques favorables, le syndic de Courmayeur Roberto Rota a signé les deux ordonnances de réouverture des routes communales à la circulation automobile et piétonne, pour atteindre le val Ferret et le val Vény. Hier, à partir de 15h30, la route communale du val Ferret est ouverte entre Planpincieux et Lavachey. La communale du val Vény a rouvert aujourd'hui à 9h sur le tronçon entre le carrefour de La Saxe et Plan Vény. Il est interdit de stationner sur les deux routes; les véhicules garés au dehors des parkings signalés seront enlevés.