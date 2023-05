Fin des rencontres avec les Sections Uv: excellente participation

Après les deux rencontres des Sections de l’Union Valdôtaine, celle avec les Sections des Unités des Communes Mont-Émilius, Aoste et Grand-Combin (vendredi, 5 mai, à Aoste) et celle avec les Sections des Unités des Communes Grand-Paradis et Valdigne (lundi 8 mai à Arvier), hier soir, vendredi 12 mai, s’est déroulée à Saint-Vincent la dernière rencontre avec les Sections des Unités des Communes Mont-Cervin, Évançon, Mont- Rose et Walser.

Le but de ces réunions avec les inscrits Uv de toute la région était celui de se confronter, de s’échanger les opinions et d’analyser ensemble des doutes éventuels, afin de pouvoir arriver tous, prêts, au grand rendez-vous prévu le jeudi 18 mai 2023, à 18h à Saint-Vincent: événement qui représentera la première étape d’un parcours visé à la recomposition de l’aire autonomiste valdôtaine.

La participation à chaque rencontre a toujours été très bonne et les discours nombreux et intéressants. Hier soir, ont été particulièrement appréciées les interventions de ceux qui ont rappelé comment, en 1976, lors d’une grande assemblée populaire réunie toujours à Saint-Vincent les représentants de l’Union Valdôtaine, du Rassemblement Valdôtain et de l’Union Valdôtaine Progressiste s’étaient prononcés pour la réunification du mouvement autonomiste.