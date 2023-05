Aosta: Donatella Dicourtil e Fabio Bressan Mobility Manager aziendale

La Giunta municipale di Aosta ha nominato i mobility manager dell'amminzistazione comunale. Mobility Manager aziendale è stata nominata Donatella Ducourtil, dirigente dell’Area T1; Fabio Bressan, dirigente della società in house APS, è stato nominato Mobility Manager d’area.

I due incarichi, senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale, sono individuati dal D.M. emanato dall’allora Ministero della Transizione ecologica il 12 maggio 2021, poi modificato dal successivo D.M. del 16 settembre 2022

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Aosta fa riferimento alle attività da svolgersi da parte dei Mobility Manager scolastici e aziendali, coordinati dal Mobility Manager d’area.

Al fine di favorire tale attività di raccordo tra il Mobility Manager d’area e i Mobility Manager aziendali – oltre che di sviluppare best practices e moduli collaborativi – sarà istituito lo strumento operativo rappresentato da un Tavolo Tecnico, coordinato dal Mobility Manager d’area, al quale convocare i Mobility Manager delle aziende e/o degli enti con più di 100 dipendenti presenti sul territorio comunale, comprese le istituzioni scolastiche, nonché l’Arpa della Valle d’Aosta in qualità di ente strumentale regionale per la tutela dell’ambiente.

Al Tavolo tecnico potranno partecipare gli Assessori comunali compete