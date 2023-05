"Pinarella di Luna", aperte le iscrizioni alla colonia marina

A partire da martedì prossimo 16 maggio, e fino a venerdì 16 giugno, sarà possibile procedere alle iscrizioni alla colonia marina di “Pinarella di Luna”.

Le iscrizioni potranno essere effettuate accedendo al link pubblicato sul sito web comunale alla pagina https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/pinarella-di-luna dove sono disponibili ulteriori informazioni sul progetto di soggiorno marino che sarà organizzato dalla società Pro – Infanzia s.r.l.

È previsto un unico turno complessivo di 11 giorni e 10 notti, con partenza domenica 30 luglio e ritorno mercoledì 9 agosto, rivolto ai/lle nati/e tra il 2014 ed il 2012 e ai/lle nati/e tra il 2011 ed il 2008.

Benché nei suoi aspetti più pratici, quali il trasporto, il progetto riunisca gestionalmente le due fasce di età, le attività in loco, così come le attenzioni ricreativo-educative, verranno indirizzate in maniera distinta e calibrata, tra le due fasce di età sopra citate, in modo da rispettare e tutelare le richieste specifiche di bambini/e e ragazzi/e.

Sono disponibili in totale 61 posti che verranno assegnati tra le domande pervenute dopo la redazione di una graduatoria stilata sulla base dei criteri indicati nella deliberazione della Giunta comunale n.37/2023, e attribuendo priorità di accesso per i minori residenti nel comune di Aosta.

In caso di parità di punteggio, verrà data la priorità al nucleo familiare con il valore dell’attestazione ISEE più basso, anche tra quelli che non danno diritto a riduzione della quota di compartecipazione, e, nella medesima fattispecie, alle domande prive di dichiarazione dell’ISEE verrà attribuito il valore più alto.

Le quote di compartecipazione al servizio a carico delle famiglie, per gli undici giorni previsti dal turno, sono determinate sulla base del valore dell’attestazione ISEE, e vanno da 100 euro per un valore Isee fino a 8.000 euro a 500 euro per valori Isee superiori a 28 mila euro.