Aosta: La Giunta Nuti cambia volto alla piazza della stazione

L’intervento, che richiede un investimento superiore a 2,3 milioni di euro, prevede la sistemazione della piazza tramite la realizzazione di una rotonda antistante la stazione ferroviaria e l’inserimento di un collegamento verticale nell’area a Nord-Est con la realizzazione di un ascensore per il sottopasso di attraversamento che unirà la parte Sud della ferrovia alla parte Nord di via Carrel.

Per quanto concerne il sottopasso pedonale che collega quello esistente nella stazione con l’autostazione/parcheggio di via Carrel, esso verrà realizzato direttamente da RFI.

La Giunta municipale, in primo piano a sn il sindaco Gianni Nuti (foto aostanforma)

L’intersezione verrà traslata verso Nord in modo da allontanare il traffico di attraversamento dalla stazione ferroviaria e ricavare uno spazio “calmo” sufficiente alla realizzazione di una corsia a senso unico nonché una serie di stalli per la sosta brevissima (cosiddetto “Kiss and ride”) e il capolinea della navetta.Sui lati Nord-Est e Nord-Ovest sono, poi, previste le fermate per i mezzi pubblici.

Infine, la scala di emergenza a Ovest diventerà l'ingresso principale per il sottopasso, mentre verrà realizzata una nuova uscita di sicurezza nelle immediate vicinanze, con dimensioni analoghe alla scala esistente. Questa sarà scoperta e sfociante all’esterno, accanto al nuovo corpo ascensore.