Aosta: OLtre 1,2 mln di euro per nuovo asilo nido quartiere Dora

L’intervento – il cui importo complessivo è di 1 milione e 220 mila euro, 615 mila dei quali finanziati dal PNRR e 605 mila dai fondi provenienti dall’avanzo di amministrazione - nasce dall’esigenza dell’Amministrazione comunale di realizzare un asilo nido che possa ospitare 24 bambini di età 0-3 anni, mediante demolizione e ricostruzione di un edificio di proprietà comunale.

La struttura da demolire era nata negli anni 1973-1974 come centro sociale del quartiere e poi trasformato negli anni successivi prima in biblioteca e successivamente in mensa per gli studenti della scuola elementare.

Gli spazi dell’asilo sono stati progettati e organizzati per ospitare due sezioni di minori. L’edificio si svilupperà su di un unico piano fuori terra e il totale degli ambienti destinati ai bambini (accoglienza, aule /sale didattiche, zona pranzo, servizi igienici, sala sonno) sarà pari a 167 metri quadrati netti, mentre la superficie lorda della struttura sarà pari a 257 metri quadrati.



La Giunta ha anche stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, provvedendo a indire le relative procedure di gara nell’ambito delle opere PNRR.