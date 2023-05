La résistance oubliée des juifs en France

« Ce qui est inhumain, alors, surhumain, en tout cas, c'est d'imposer à son corps une résistance sans fin à l'infinie souffrance. » Jorge Semprún Exercices de survie.

L’Alliance française Vallée d’Aoste accueillera le lundi 8 mai à 17h30 l’historienne Sylvie Altar pour une conférence : L’histoire oubliée de la résistance des juifs en France Conférence organisée avec le patronage de l’Institut d’histoire de la résistance, et de la Commune d’Aoste.

La résistance des juifs aux rafles et violences des nazis en France a été largement méconnue, jusqu’ à voir, pour certains, un abandon dans l’effroi de ces hommes et femmes face à l’horreur, à l’innommable.

Le considérable travail de recherche de Sylvie Altar sur la survie des juifs durant la seconde guerre mondiale qui recense les expériences et les initiatives mises en œuvre par les juifs pour échapper aux persécutions antisémites éclaire ainsi d’un jour nouveau cette sombre partie de l’histoire contemporaine et redonne vérité, justice et une identité réelle à l’attitude des juifs face à la collaboration et au nazisme.

Ce travail a valeur de reconnaissance. La conférence sera suivie d’une conversation conduite par Monsieur Corrado Binel, Président de l’Institut de l’Histoire de la résistance que l’Alliance française remercie pour cette première collaboration.

Docteure en histoire contemporaine, Sylvie Altar est membre associée du LARHRA Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes - Université Lyon 2) et du réseau Memorha. Elle travaille depuis plus de 10 ans sur la micro-histoire des persécutions des Juifs et sur la répression allemande à Lyon et plus largement en France.

Ses interventions et ses publications s’intéressent également à mettre en perspective la vie des Juifs en France et à Lyon avant la guerre et le retour des rescapés. Ses écrits sur la Shoah et la résistance juive font référence.